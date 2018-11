Tévedésből a fizetésük hússzorosát kapták meg egy gyár dolgozói

Tévedésből a fizetésük hússzorosát utalták át egy belga, charleroi-i gyár dolgozóinak: a szokásos 1600 euró helyett több mint 31 ezer eurót, vagyis nagyjából 10 millió forintot kaptak. A munkások közül sokan azt hitték, kivételesen ők is kaptak az éves prémiumról, többen azonnal neki is láttak a költekezésnek: volt, aki bevásárolni indult, valaki az adósságait rendezte, de olyanról is tudni, aki egyből a kaszinó felé vette az irányt – derült ki az RTL Klub Híradójából.

A munkások a hétvégén még azt hihették, jutalomból kapták a pénzt, hétfőn azonban kiderült, hogy szó sincs erről, egy szimpla bérszámfejtési hibáról volt szó csupán. A tévedésből kapott összeget most teljes egészében vissza kell fizetniük. Aki költött már belőle, lehetősége van a részletfizetésre – természetesen kamattal terhelve!

Az RTL riportja: