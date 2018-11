Ez történt az elmúlt években a sármos Backstreet Boys fiúkkal

Nick Carter

Buggyos rappernadrág, gombafrizura, ártatlan mosoly. Valahogy így ismertük meg Nick Cartert. Hát nem rögtön megszerettük?

Sokunkat ért csalódásként, hogy ő anno Paris Hiltont választotta. Annyit azért megállapíthatunk, hogy Nicknek egyáltalán nem áll rosszul az öregedés, és ez különösen igaz azóta, hogy letette a poharat. Carter tíz éven át súlyos alkoholproblémákkal küzdött, és a drogokat sem vetette meg, de ma már tiszta.

Nick és testvérei 2006-ban elindítottak egy valóságshow-t Carterék háza címmel. A színészet mellett belevágott a rendezésbe is. 2010-ben leforgatta első rövidfilmjét The Pendant címmel. 2015-ben egy zombi-westernt is írt Dead 7 címmel. Carteren kívül Howie Dorough és A.J. McClean is feltűnt a filmben.

Az énekes 2008 óta él boldog párkapcsolatban Lauren Kittel, az esküvőt 2014. április 12-én tartották párjával. Idén szeptemberben felesége elvetélt. A hírek szerint a páros második közös gyermeke kislány lett volna.

Brian Littrell

Bevallom, nekem ő volt a kedvencem. Olvadoztam, amikor énekelt.

Brian régóta dédelgetett álma volt, hogy szólóban is kipróbálja magát. 2006. május 2-án jelent meg első önálló, Welcome Home című albuma. 2005 nyarán az album előfutáraként jelent meg az In Christ Alone című dala, mely a Billboard rangsoroló listájának első helyén landolt. A következő kislemez címadó dala Welcome Home (You) a második helyet kaparintotta meg.

Feleségét, Leighanne Wallace-t az As long as you love me című dal kisfilmjének forgatásán ismerte meg, 1997-ben. Két évre rá, szenteste kérte meg a modell-színésznő kezét, 2000. szeptember másodikán pedig össze is házasodtak.

Brian egyébként úgynevezett feszes izom diszfóniától szenved. Ezt azt jelenti, hogy időszakonként rekedt lesz a hangja. Reméljük, a budapesti koncerten azért jól hallhatjuk énekelni.

Howie Dorough

Habár félig spanyol származású, nem beszél spanyolul. Howie már 3 évesen szeretett énekelni. Tinédzser évei alatt Tagja volt a Menudo nevű latin fiúcsapatnak. Nemzetközi hírnévre azonban a Backstreet Boysszal szerzett.

2011-ben jelent meg egyetlen szólóalbuma, Back to me címmel. A lemez mérsékelt sikereket ért el.

Az énekes rajong az ázsiai ételekért, de a turnék alkalmával mindig megkóstolja az adott ország jellegzetes fogásait. Jövőre talán a magyar gulyást sem hagyja ki.

A.J. McLean

A 2000-es évek elején McLean kitalált magának egy alteregót Johnny No Name néven, ebbe a szerepbe bújva többször is egyedül lépett fel. Saját állítása szerint az alteregója kicsit őrültebb, mint A.J.

2001-ben vonult először rehabra alkohol- és drogfüggősége miatt, miután Kevin szembesítette betegségével. 2011-ben ismét bevonult, ezúttal személyes indíttatásból, hogy az NKOTBSB Tour-on egészségesen tudjon fellépni.

2010. január 20-án McLean szólóalbumot jelentetett meg Have It All címmel.

Függőségei legyőzésében nagy szerepe volt feleségének, Rochelle Karidisnek, akivel 2011. december 17-én házasodtak össze. Első gyermekük, Ava Jaymes 2012. november 27-én született. Második kislányuk, Lyric Dean 2017. március 17-én jött világra.

Kevin Richardson

Kevin az egyetlen tagja az együttesnek, akinek nem jelent meg szólóalbuma. Tervei közt szerepelt ugyan egy, az őt inspiráló dalokkal kiadott lemez, de a Backstreet Boysba való visszatérés miatt ez az elképzelése nem valósult meg. Így csupán a ki nem adott Cover Storyról egyetlen, Billy Joel-feldolgozás, a She’s Got a Way jelent meg.

Modellkedett a Versace-nak Ashton Kutcherrel, és a Vogue-nak is.

Kristin Kay Willitset egykori munkahelyén, a Disney Worldben ismerte meg, amikor együtt dolgoztak a Szépség és a Szörnyeteg című darabban. Eljegyzésüket 2000 februárjában jelentették be, esküvőjüket június 17-én tartották. Házasságukból két gyermek született: Mason Frey 2007. július 3-án, Maxwell Haze pedig 2013. július 10-én született.

A Backstreet Boys a kilencvenes években kétszer is fellépett Magyarországon: előbb 1996-ban, majd 1997-ben. Most újra turnéra indulnak, és legnagyobb örömünkre 2019. június 25-én a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel.