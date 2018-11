Az 5 legjobb Backstreet Boys dal

Hivatalosan 1993. április 20-án alakultak együttessé a Backstreet Boys. 13 Top40-es daluk volt a Billboard Hot 100 ranglistán és több mint 130 millió albumot adtak el, ezzel ők lettek minden idők legnépszerűbb fiúegyüttese.

1. Quit Playing Games With My Heart

A fiúk számtalan örökbecsű dalt hagytak ránk, mi most az esőben átázott fehér ingeket választottuk az első helyre! Visszanézve a fülbevaló és a sötétben viselt napszemüveg nem túl szexi, de kárpótol bennünket a félmeztelen test és a vizes ing.

2. As Long As You Love Me

Ha valaki nem emlékszik a Backstreet Boysra, tuti elég csak annyit elénekelni neki, hogy As Long As You Love Me, Baby, meg “úúú-u-úúú”.

3. Everybody

Nem tudni, hogy Halloweenra készült ez a dal, vagy inkább Michael Jackson – Thriller című klippje ihlette, mindenesetre félelmetesre sikeredett, mégis szeretjük.

4. Incomplete (Never Gone, 2005)

Mikor 2000 után már sokan lemondtunk róluk, a fiúk egészen gyönyörű videóval ünnepelték, hogy négy év után ismét együtt énekeltek.

5. I Want It That Way

A fiúk egy repülőtéren táncolnak és énekelnek, valamint a rajongóikkal is találkoznak, aztán elrepülnek. A dal a Millenium albumon található, a videót pedig 72 millió ember látta négy év leforgása alatt, ami rekordnak számít!

Május 11-i kezdettel a csapat megkezdi vadonatúj, DNA World Tour elnevezésű koncertkörútját, ami az elmúlt két évtizedük legnagyobb aréna turnéja. A több mint 3 hónap alatt végigjárják Európát és Észak-Amerikát, olyan helyeken lépve fel, mint például a londoni O2, a párizsi AccorHotels Arena vagy a berlini Mercedes-Benz Arena.

Ez a szenzációs show Budapesten is látható lesz, 2019. június 25-én a Papp László Budapest Sportarénában!

Jegyek november 16-án 10 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon. Akik november 13-án délután 3 óráig megrendelik az új albumot, elővásárlási jogot kapnak a DNA turné belépőihez.