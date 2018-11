Lábbal hajtott liftet tervezett egy fiatal építész

A brit Royal College of Art-on végezte tanulmányait Elena Larriba, aki most a Vcyle nevű alkotással szeretné kiváltani a lépcsőházakat és a lifteket az épületekből.

Az utas a kerékpárra emlékeztető eszközre ugyanúgy ül fel, mint egy biciklire, ám a Vycle kerekei nem a földön, hanem a függőleges falra erősített síneken gurulnak felfelé és lefelé.

„A függőleges közlekedésnek jelenleg két módszere van, amelyek az elmúlt száz évben elterjedtek” – magyarázta Larriba a Dezeen-nek adott nyilatkozatában. „Ez a lépcső és a lift. A lépcsők viszont sok helyet foglalnak és egy nagyon magas épületben nem is túl hatékonyak, míg a liftek rengeteg energiát használnak arra, hogy egy-egy embert néhány méternyit megmozgassanak. A Vycle valahol a kettő között helyezkedik el.”

A „bringaliftet” speciális ellensúlyok stabilizálják, így az utasnak csupán saját testsúlya ellenében kell dolgoznia. A biciklis sebességváltókhoz hasonlóan itt is állítható az erőátviteli rendszer, vagyis az utasok választhatnak, hogy nagyobb erőbefektetéssel, gyorsabban, vagy ráérősen, kényelmesen szeretnék leküzdeni az emeleteket.

Az emberiség egyre inkább urbanizálódik, csak Kínában olyan mértékű a városiasodás, hogy 2025-re 50 000 új felhőkarcolót húznak majd fel. A Vycle olyan helyeken jelenthet megoldást, ahol a négyzetméter-árak rendkívül drágák, vagy ahol egyszerűen nincs hely egy teljesértékű liftakna beépítéséhez.

Larriba emellett az éppen folyó építkezésekhez is ajánlja találmányát.

„A könnyű, kis alapterületű és rugalmas rendszer lehetővé teszi az utólagos beépítést, de olyan ideiglenes építményeken is használható, mint az építési állványzatok vagy a daruk váza” – tette hozzá a tervező. „A Vycle ugyanis fenntarthatóbb és biztonságosabb alternatívát nyújt a hosszú létrák helyett, így például adótornyok karbantartása során is használható.”