„Véres” vegánburgert dobtak piacra

A termék a kifejezetten hústermékeket imitáló, de vegán élelmiszereket fejlesztő Beyond Meatnek köszönhetően érkezik nemsokára az egyik brit hipermarketlánc áruházaiba. A vegán csirkecsíkokat és sütni való kolbászt is megalkotó cég ugyanis olyan hamburgerbe való „húspogácsákat” készített, amelyek most már a hús rostjai közül kicsorgó nedveket is szinte tökéletesen utánozzák.

A Beyond Meat eredetileg augusztusra ígérte az európai bevezetést, azonban a vegán hamburgerpogácsa annyira népszerűnek bizonyult a tengerentúlon, hogy a cég készletei nem is bírták az amerikai fogyasztók ostromát.

A két pogácsát tartalmazó csomag 5,50 angol fontba, vagyis valamivel több mint kétezer forintba kerül majd. A Beyond Meat termékében – a laboratóriumban növesztett mesterséges húspogácsától eltérően – valóban egy gramm állati eredetű tápanyag sincs. A vegán pogácsát ugyanis növényi – borsóból kivont – fehérjéből, kókuszzsírból és burgonyakeményítővel készítik, a „vérhez” pedig céklalevet használnak, amelytől a kész termék valóban egy szaftos húsdarabra emlékeztet.

„Látjuk az egyre növekvő keresletet a növényi alapú fehérjéből készült finomságok iránt, és izgatottan várjuk, hogy a forradalmi Beyond Burgerünket már a brit fogyasztókhoz is eljuttassuk” – nyilatkozta a The Guardian brit napilapnak Seth Goldman, a Beyond Meat vezérigazgatója.

A vegán termékek iránt világszerte egyre nagyobb a kereslet, de egyre többen vannak az úgynevezett „flexitáriánusok” is, akik esznek ugyan húst, de szeretnék csökkenteni a fogyasztásukat. A Waitrose áruházlánc felmérése szerint a britek mintegy harmada már teljesen leszokott a húsevésről, vagy lényegesen kevesebb hústerméket fogyaszt, mint korábban. Októberben a nyugati országokban összesítve nagyjából 90 százalékkal esett vissza a marhahús fogyasztása. Hasonló lépésekre azonban a bolygón mindenhol szükség lesz a klímaváltozás elleni harc során.

Martyn Doble, a terméket Nagy-Britanniában forgalmazó Tesco munkatársa szerint a Beyond Burgert megkóstoló húsevők nem hitték el, hogy nem valódi marhahúspogácsát fogyasztanak.

A hasonló, nem állati eredetű termékek megosztják a társadalmat, az amerikai marhahúslobbi például petíciót kezdeményezett, hogy az efféle termékeket ne lehessen húsnak nevezni, míg Franciaországban törvény tiltja, hogy a növényi alapú készítményeket kolbásznak, darált húsnak vagy szalonnának titulálják.