Több mint húszmilliót gyűjtöttek össze a hajléktalannak, aki bevásárlókocsival szállt szembe a késes támadóval

Alig két nap leforgása alatt több mint százezer dollár gyűlt össze Ausztráliában közadakozásból annak a hajléktalan férfinak a megsegítésére, aki példás bátorságról téve tanúbizonyságot, a rendőrök segítségére sietett, amikor pénteken megpróbálták ártalmatlanítani a melbourne-i késes terrortámadás elkövetőjét – írja az MTI.

Az esetről korábban mi is beszámoltunk: pénteken egy szomáliai születésű férfi, bizonyos Hassan Khalif Shire Ali egy bevásárlóközpontnak irányította a gázpalackokkal megrakott platós terepjáróját, majd felgyújtotta a gépkocsit. Feltehetően robbantani akart, de nem sikerült, ezért kiszállt a kocsiból, és több embert megkéselt, mielőtt a rendőrök lelőtték. Egy járókelő belehalt sebesüléseibe.

A terrortámadás idején egy 46 éves hajléktalan férfi, Michael Rogers a két intézkedő rendőr segítségére sietett: elkapott egy bevásárlókocsit, és kétszer is nekilökte a késsel hadonászó férfinak. Rogers elesett, majd felállt, és ismét a támadó után iramodott, aki ekkor már az utca túloldalán hadakozott a rendőrökkel, majd megint nekilökte a bevásárlókocsit.

Shane Patton, Victoria állam helyettes rendőrkapitánya szerint Rogers kétségtelenül bátran viselkedett, és a rendőrség nagyra értékeli a segítségét.

Az esetről több felvétel is kikerült a közösségi oldalakra, az internetezők pedig hősként kezdték ünnepelni a hajléktalan férfit.

Different angle of Terrorist attack in #Bourke Street, #Melbourne, #Australia pic.twitter.com/skbAw9TD4r