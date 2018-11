A mozivászon 25 legvagányabb nője Foxy Browntól Leia hercegnőig

Mi tesz egy karaktert vagánnyá, vagy ahogy az angol mondaná, badass-szé? Elsősorban a keménysége, a rátermettsége, a bátorsága és az, hogy mindig helyén van a szíve. Összeállításunkban kizárólag a pozitív karakterekre összpontosítottunk, illetve azokra, akik nemcsak vagányok, hanem a film is jó volt, amiben szerepeltek. Előbbi kritérium miatt nem szerepelt a listán például az Elemi ösztön Catherine Tramellje, az utóbbi kritérium pedig olyan badass akcióhősnőket ejtett ki az összeállításból, mint Lara Croft, Alice vagy Charlie angyalai.

Foxy Brown (Pam Grier)

Film: Foxy Brown (1974)

A hetvenes években kizárólag egy kis költségvetésű, a stúdiórendszeren kívül készült független filmben fordulhatott elő, hogy egy nő felülkerekedjen a férfiakon. Foxy Brown ráadásul fekete, dögös és ha kell, oltári kemény. Klasszikus blaxploitation (fekete hősöket bemutató B-filmek) bosszúfilm. Bár Pam Grier nem lett A-listás szupersztár, a kilencvenes években nagy sikerrel szerepelt Quentin Tarantino Jackie Brown című alkotásában is.

Leia hercegnő (Carrie Fisher)

Film: Star Wars-filmek (1977–2017)

Bár az első filmben még sima damsel in distressként (a nő, akit a férfinak kell megmenteni) kezdi, hamar bebizonyosodik, hogy jóval több ő annál. Jól áll a kezében a lézerpisztoly, és a vezetői képességeinek hála a lázadók a hatalmas túlerő ellenére is győztes pozícióba tudják lavírozni magukat a Birodalommal szemben. Idős korára pedig vérbeli vezetővé válik, aki továbbra sem retten meg Darth Vadertől és Palpatine császártól.

Nancy Thompson (Heather Langenkamp)

Film: Rémálom az Elm utcában (1984)

A horrorfilmek final girljei ritkán szerepelnek a hasonló listákon, mert többnyire csak mázlival, illetve némi segítséggel szokták túlélni a támadásokat, Nancy azonban kilóg a sorból. Ő már hat évvel Kevin McCallister előtt gyilkos csapdákat állított a házában az oda betörő Freddy Kruegernek.

Ellen Ripley (Sigourney Weaver)

Film: Alien-filmek (1979-1997)

Ugyan már az első Alienben is legyőzte az űrbestiát, de a második volt az, ahol igazi amazonként, ősanyai erővel szállt szembe a (talált) kislányát elraboló Királynővel. A bolygó neve: Halál legalább annyira szólt az anyai ösztönök erejéről, mint egy ismeretlen faj elleni kétségbeesett harcról. A legvagányabb pillanata pedig kétségtelenül az volt, amikor leribancozta az alienek uralkodónőjét. Ellen Ripley tagadhatatlanul Sigourney Wearver karrierjének legkiemelkedőbb alkotása, az Aliens pedig a mai napig James Cameron egyik legkiválóbb rendezése.

Sarah Connor (Linda Hamilton)

Film: Terminátor 2: Az ítélet napja (1991)

Ripley-hez hasonlóan Sarah Connor is a második részre talált igazán magára. Felkészülve a sötét jövőre, kommandóssá edzette magát, megtanult mindenféle túlélési technikát, és egy kisebb hadseregnek is elegendő fegyverarzenált halmozott fel, sőt még arra is jutott ideje, hogy a fiát – az ellenállás jövendő vezetőjét – is felkészítse a gépek lázadására. Linda Hamilton sajnos azóta sem tudott hasonlóan kiemelkedő alakítást bemutatni.

Thelma (Geena Davis) és Louise (Susan Sarandon)

Film: Thelma & Louise (1991)

Listánk legrealistább filmjében abból adódik probléma, hogy egy randin a férfi túl messzire megy Thelmaval, ezért Louise lelövi. Egy normális világban ez afféle önvédelemnek számítana, de mivel Amerika déli államaiban járunk, ahol virágzik az áldozathibáztatás, Thelma & Louise gyilkosokká válnak, akiknek menekülniük kell. Ketten a férfiak világával szemben. A Geena Davis és Susan Sarandon nevével fémjelzett klasszikusban az ifjú Brad Pitt is fontos szerephez jutott.

Clarice Starling (Jodie Foster)

Film: A bárányok hallgatnak (1991)

KAPCSOLÓDÓ 8 film önmegvalósító nőkről

Elsőre nem tűnik túl erősnek, sem rátermettnek, és senki nem bízná rá egy sorozatgyilkos kézre kerítését, csakhogy Clarice Starling makacs, mint egy öszvér, nem fél semmitől – oké, a bárányok bőgése kivétel – , és ha szimatot fog, sehogy sem lehet megállítani. Ráadásul ha az ördöggel kell összefognia azért, hogy elkapjon egy másik ördögöt, még ez sem tudja eltántorítani. Nem véletlen, hogy Jodie Fosternek Oscar-díj járt Starling megformálásáért.

Macskanő/Selina Kyle (Michelle Pfeiffer)

Film: Batman visszatér (1992)

Sokat gondolkodtam rajta, szerepelhet-e a listán a Macskanő, lévén félig-meddig ő is bűnöző, ugyanakkor leginkább a bosszú hajtja azzal szemben, aki el akarta pusztítani őt, és ha vannak is rossz döntései, azért többnyire megmutatja, hogy helyén van a szíve. Bár Anne Hathaway és Halle Berry is kipróbálta magát a szerepben, egyikük sem tudott a vagány femme fatale Michelle Pfeiffer nyomába érni.

Samantha Caine (Geena Davis)

Film: Utánunk a tűzözön (1996)

A film, amely megelőzte a korát. A kilencvenes években az akciófilm még férfiak uralta műfaj volt, és nem volt divatban, hogy egy nő mentse meg a férfit, ahogy az itt többször is megtörtént Samuel L. Jacksonnal. Ha néhány évvel később érkezik, az amnéziás szuperkémről és szuperanyáról szóló film óriási sikert aratott volna, de 1996-ban a nézők még nem értékelték a humorát és a merészségét.

Sidney Prescott (Neve Campbell)

Film: Sikoly 1-4. (1996-2011)

Az első részben még csak ő a lány, akit zaklat a pasija, aki történetesen – a haverjával karöltve – egy maszkos sorozatgyilkos. Sidney-t minden részben áldozatként akarják látni, ám ő sosem válik azzá: saját erejéből győzi le azokat, akik azt hiszik, könnyedén elintézhetik őt.

Trinity (Carrie-Anne Moss)

Film: A Mátrix (1999)

A film eleje nem Neóval, hanem Trinityvel nyűgöz le bennünket, amikor a vagány, testhez tapadó, fekete ruhában feszítő, napszemüveges nő a rendőrök elől menekülve nemcsak felrepül a levegőben, hanem úgy rúgja le az őt üldözők fejét, hogy azt öröm nézni. És motorozni is úgy tud, hogy ihaj! Nem véletlen, hogy A Mátrix főhőse alaposan bele is habarodik a kőkemény Trinitybe, akinek alakját Carrie-Anne Moss tette felejthetetlenné.

Hermione Granger (Emma Watson)

Film: Harry Potter-filmek (2001-2011)

Bár nem ő a kiválasztott, és még csak nem is ő a franchise címszereplője, Hermione mégis igazi hősalkat. Logikája kikezdhetetlen, vág az esze, mint a borotva, gyors, és a varázstudása is abszolút kifogástalan. Az egyetlen hiba – melyet maga Rowling is elismer – , hogy nem Harryvel, hanem Ronnal jött össze. Ez volt a szerep, amely Emma Watsont elindította a világsztárrá válás felé vezető úton, amit végig is járt.

A Menyasszony/Beatrix Kiddo (Uma Thurman)

Film: Kill Bill 1–2. (2003–2004)

A sárga motoros ruhája (ami elég sokat merített Bruce Lee egyik göncéből) mára legendássá vált, ahogy a katanaforgató képessége is. Miután pont az esküvőjén támadtak rá egykori harcostársai, és hagyták őt ott vérbe fagyva, egyetlen motivációja, hogy bosszút álljon. És persze megölje Billt.

Cherry Darling (Rose McGowan)

Film: Terrorbolygó (2007)

Gogo táncosként indul, szarul bánnak vele a férfiak, a zombiapokalipszis idején pedig még az egyik lábát is elveszíti, de Cherry Darling nem adja fel. A hiányzó lába helyén egy gépkarabéllyal veszi fel a harcot a mindent felzabáló zombikkal, és vezeti újra a fénybe a kihalófélben lévő emberiséget. Furcsa egybeesés, de a szerepet játszó Rose McGowan az elmúlt évek során maga is harcos, feminista ikonná vált.

Natasha Romanoff/Fekete Özvegy (Scarlett Johansson)

Film: 7 darab Marvel-film (2010– )

Orosz szuperkémből vált a SHIELD tagjává és a Bosszúállók szövetségesévé. Fizikai képességeit ugyan felturbózták, a többiekhez képest mégis egész visszafogott erővel rendelkezik, de ez még nem teszi őt másodrendű bosszúállóvá. Úgy hírlik, végre megkaphatja a Marveltől, ami már régóta járna neki: egy saját filmet.

Hit-Girl/Mindy Macready (Chloë Grace Moretz)

Film: Ha-Ver (2010)

Ahogy elkezdett járni, édesapja, Big Daddy megkezdte a kiképzését: önbíráskodó szuperhőst akart csinálni a lányából. Bár Mindynek nincsenek szuperképességei, csak csípős humora, de olyan szinten bánik a fegyverekkel, hogy amikor egy maffiózó a seregét küldi ellene, ő röhögve intézi el őket. Kár, hogy apuci halála után már nagyon egyedül érzi magát.

Evelyn Salt (Angelina Jolie)

Film: Salt ügynök (2010)

Ahogy korábban írtam, Geena Davis megelőzte a korát a férfiseggeket szétrúgó szuperügynök szerepében a ’90-es évek közepén, viszont ami neki akkor nem jött össze, Angelina Jolie simán sikerre vitte 14 évvel később. A Salt ügynök a női válasz Bourne-ra és Bondra, és kész csoda, hogy mostanáig nem készült folytatás.

Lisbeth Salander (Rooney Mara)

Film: A tetovált lány (2011)

A nőket bántó férfiakat elintéző, übervagány hacker csajt, Lisbeth Salandert játszotta már Noomi Rapace és Claire Foy is, de a legnagyobb sikert kétségtelenül Rooney Mara aratta, aki olyannyira együtt élt a szereppel, hogy még mellpiercingeket is berakatott magának, és a forgatás után még évekig viselte őket, várva a második részre. A folytatás jött, de már egy új színésznővel…

Maya (Jessica Chastain)

Film: Zero Dark Thirty – A Bin Láden-hajsza (2012)

Maya a CIA alkalmazottja, vérbeli munkamániás, akinek egy férfiak által uralt környezetben kell megmutatnia, hogy még a férfiaknál is férfiasabb. Bár Jessica Chastain egyáltalán nem maszkulin figura, mégis képes átadni a karakter határozottsága és intelligenciája által egy olyan nő képét, akinek készséggel elhisszük, hogy ő találta meg az amerikaiak számára a rettegett terrorista vezért.

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence)

Film: Az éhezők viadala-filmek (2012–2015)

Egyszerű munkáslányból egy sorsolás útján válik egy véres játék résztvevőjévé, majd győztesévé, ám mivel nem a megszokott módon nyer, a rendszer kitartottja helyett a rendszer ellenségévé válik. Lázadást vezet, hogy megdöntse Snow elnök uralmát, és igen fiatalon válik az ellenállás reklámarcává.

Rey (Daisy Ridley)

Film: Star Wars: Az ébredő erő (2015) és Star Wars: Az utolsó Jedik (2017)

Oké, az első trilógiában is ott volt Leia hercegnő, de az mégiscsak más kategória, amikor a női főszereplő maga is egy jedi, ráadásul ő a legmenőbb karakter az egész galaxisban. Reyt igazán vagánnyá teszi az is, hogy alig tudunk valamit a múltjáról: a titokzatossága – legalábbis két részen át – az új trilógia legérdekesebb szereplőjévé avatta.

Imperator Furiosa (Charlize Theron)

Film: Mad Max: A harag útja (2015)

Nagyon vagánynak kell lenni ahhoz, hogy egy férfi főszereplőről elnevezett filmben az egyik hősnő el tudja lopni a reflektorfényt a címadó sztár elől, akit ráadásul Tom Hardy alakít. A rabszolgatartó társadalom degenerált ura ellen fellázadó, félkarú Furiosa nemcsak megszökik, hanem magával viszi az uralkodó kedvenc feleségeit is, arról álmodozva, hogy egy csupa nőből álló, békés társadalmat hozzanak létre együtt valahol a világ peremén.

Diana/Wonder Woman (Gal Gadot)

Film: Wonder Woman (2017)

A szuperhősőrület a mozikban lassan már bő tíz éve tart, és szégyenszemre ennyi idő alatt a Marvel egyetlen szuperhősnőnek sem adott önálló filmet (jövőre jön a Captain Marvel). A DC is csak tavaly pótolta az elmaradást, de legalább egy pazar és rendkívül népszerű filmmel. A Wonder Womant a világháború közepébe helyező mozi sikerét már csak azért is jó volt látni, mert végre volt egy szuperhős, akivel a kislányok is teljes mértékben azonosulhattak. Erről a jelmezboltok eladói tudnának a leginkább mesélni.

Jen (Matilda Anna Ingrid Lutz)

Film: A bosszú (2017)

Bizonyos szempontból klasszikus rape & revenge thriller (amiben valakit megerőszakolnak, majd bosszút állnak az erőszakért), de azért mégsem. Jen karaktere ugyanis klasszikusan olyan csaj, aki a filmekben maximum negatív mellékszereplő szokott lenni: egy fiatal lány, aki élvezi az életet, és gond nélkül jön össze az idősebb, nős hapsijával. Ám miután bekövetkezik a baj, és megerőszakolják, és sorsára hagyják, hamvaiból feltámadva feminista bosszúálló angyalként igázza le az őt bántó férfiakat.

Shuri (Letitia Wright)

Film: Fekete Párduc (2018)

A tudós karakterek szinte mindig a férfiaknak jutnak a filmekben, így öröm volt látni, hogy Wakanda legokosabb embere egy fiatal lány, Shuri volt, akinek nemcsak az ország legmenőbb kütyüit, hanem a film legjobb beszólásait is köszönhettük. Állítólag Shuri még a nagy Tony Starknál is okosabb, és ez azért már elég nagy szó.