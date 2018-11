Harrison Ford csattanós választ adott arra, felválthatja-e őt Chris Pratt Indiana Jonesként

Harrison Ford a hétvégén életműdíjat kapott az amerikai színészszakszervezettől. A díjátadón ott volt a Variety riportere is, aki megkérdezte a sztárt, Chris Pratt valóban csatlakozik-e az előkészítés alatt álló, ötödik Indiana Jones-film stábjához.

Ahogy a Pratt-tel készült interjúnkban is szó esett róla, a színész alkalmas lehet rá, hogy átvegye a régészprofesszor szerepét Fordtól. A riporter kérdése is valójában erre vonatkozott, Ford viszont félvállról csak annyit mondott a felvetésre: „Vagy ő, vagy én.”

Harrison Ford on whether Chris Pratt is joining #IndianaJones: "I think it's him or me" https://t.co/95n7PCxeaM pic.twitter.com/cLgrPWITs7