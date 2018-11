David Attenborough a Netflixen folytatja a természetfilmezést

Miután a fikciós sorozatok gyártói között megkerülhetetlenné vált, a Netflix a természetfilmes piacon is egyre aktívabb. Jelképes eredmény, hogy elcsábították a BBC-től a világ leghíresebb természetfilmesét, Sir David Attenborough-t. Igaz, nem véglegesen: a rendező-producer egyelőre csak egy nyolcrészes sorozat narrációs feladatait vállalta el.

Az Our Planet (A mi bolygónk) esetében segíthetett meggyőzni Attenborough-t, hogy a sorozatot Alastair Fothergill és Keith Scholey gyártották, ugyanazok, akik a Bolygónk, a Föld és a Kék bolygó című, Attenborough nevével fémjelzett szériákat is. A sorozaton a Guardian cikke szerint összesen 600 ember dolgozott 50 országban, négy éven át. Ezzel a Netflix hatalmas anyagi befektetést is vállalt.