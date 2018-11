Labda elé lökte gyerekét az apa, hogy ne kapjon gólt a csapat – videó

Lehet te is láttad már azt a videót az elmúlt napokban, amikor egy gyerek focimeccsen egy felnőtt a kapura lőtt labda elé löki a kis kapust, aki így hárítja a lövést.

A BBC kiderítette, hogy a férfi Phil Hatfieldnek hívják és ő a kis kapusnak az édesapja. Elmondta, hogy azért állt a kapu mellé, hogy segítsen fiának a koncentrációban, de mint kiderült, inkább csak elvonta az ifjú focista figyelmét a játékról, így azt sem vette észre, hogy az ellenfél támadásba lendül, és kapura lövik a játékszert.

“Én csak megpróbáltam visszavezetni a helyére, és ő elesett” – mondta az apa, hozzátéve, hogy nem tudta megállni, hogy ne segítsen a fiának. A BBC-nek a csapat edzője elmondta, hogy csak nevettek a dolgon, a kis kapus is örült, hogy kifogott egy lövést, viszont a kipattanót már bevarrta az ellenfél szemfüles játékosa, így 2-2 lett a végeredmény.

A vicces videót látta a wales-i labdarúgó szövetség is, akik nem ismernek tréfát, ha fociról van szó. Szerintük az apa megsértette a szabályokat, és közölték azt is, hogy a felelősségre vonják majd a fiú csapatát is. Az apa pedig megígérte, hogy mostantól csak a partvonal mellől fog szurkolni fiának és csapatának.