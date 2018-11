48 éve dolgozik forgalomirányítóként ugyanabban a kereszteződésben

Egy 78 éves nagymama Nagy-Britannia legrégebben szolgálatban álló forgalomirányító rendőre. Heather Dalton Morris 1970. november 2. óta, vagyis több mint 48 éve dolgozik az angliai Sale településén, a helyi iskola közelében. Heathernek ráadásul esze ágában sincs nyugdíjba vonulni: ez a munka a mindene.

Pedig amikor elkezdte a munkát, nem hosszú távra tervezett: eredetileg csak egy hétig dolgozott volna a rendőrségnél, amíg találnak egy megfelelő jelentkezőt az állásra. Végül azonban megkérték, hogy maradjon, ő pedig igent mondott. Azóta pedig gyerekek egész generációit segítette át nap mint nap az iskolához közeli zebrán.

Imádom a munkám. Imádom a gyerekeket, és ők is imádnak engem. (…) Eszemben sincs visszavonulni. Úgy tervezem, hogy még hosszú évekig forgalomirányító leszek. Ez éltet nap mint nap, ráadásul nagyon élvezem is

–mesélte az idős nő, akit munkába állásának évfordulóján a Buckingham-palotában tüntettek ki.

Heather két gyereket nevelt fel a munka mellett, s most már háromszoros nagymama. De nagyon fontosak neki azok a gyerekek is, akiket a zebránál segít. Elmondása szerint sokszor elgondolkodtatja, hogy a mai gyerekeknek a szüleit, sőt a nagyszüleit is ismerte. Sokan közülük a mai napig odaköszönnek neki. A néni tiszteletére egy mozaiktáblát is avattak a kereszteződésnél, ahol 48 éve dolgozik.

(Story Trender)