Missy Elliott (zene)történelmet írt

A jellegzetes stílusú rappeléséről és az ehhez passzoló extravagáns videóklipjeiről ismert Missy Elliott a kilencvenes évek közepén tűnt fel. Akkor még a Sista nevű R&B lánycsapat tagja volt, azonban 1997-ben szólókarrierbe kezdett, és nyugodtan mondhatjuk, hogy valósággal berobbant a köztudatba Supa Dupa Fly című debütáló albumával. A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején abszolút élvonalbeli sztárrá nőtte ki magát olyan slágerekkel, mint a Work It vagy a Get Ur Freak On, nem beszélve a Christina Aguilera, Pink, Mya és Lil Kim közreműködésével előadott Lady Marmalade-ról, amely a Moulin Rouge című film betétdala volt. Dolgozott a tragikusan fiatalon elhunyt Aaliyah-val, Timbalanddal, a Destiny’s Childdal és többek között Whitney Houstonnal is.

KAPCSOLÓDÓ Beyoncé 37 évesen a kitalált életét éli

Az Associated Press értesülései szerint a szavakkal zsonglőrködő Elliott tekintélyes díjgyűjteménye most ismét bővülni fog. Öt Grammy-díja és számtalan jelölése mellett annyi más különféle elismeréssel tüntették már ki, hogy külön Wikipedia-oldalon kell felsorolni ezeket. Missy Elliott pedig 2019-ben első női rapperként bekerülhet majd a dalszövegírók hírességeinek csarnokába, a Songwriters Hall of Fame-be. Ez rajta kívül egyetlen nőnek sem sikerült, de a rapper férfiak közül is csupán Jay-Z és Jermaine Dupri érdemelte ki ezt az elismerést.

Elliott a Twitter-oldalán jelentette be az örömteli hírt, ahol egyben gratulált is a vele együtt jelölt Mariah Carey-nek, Dallas Austinnak, aki a TLC dalszövegeit írta, valamint Annie Lennoxnak és Dave Stewartnak, vagyis az Eurythmics tagjainak.

https://t.co/M5lXo80Oz2 i am Humbly Grateful to be nominated with so many other AMAZING writers🙏🏾 Congratulations to all of them also🙌🏾 — Missy Elliott (@MissyElliott) November 7, 2018

„Hihetetlenül hálás vagyok, hogy ilyen elképesztő tehetségekkel együtt jelöltek” – írta az idén 48 éves sztár. „Mindannyiuknak gratulálok.”

A Songwriters Hall of Fame-be akkor kerülhet be valaki, ha már legalább 20 éve foglalkozik dalszövegírással. A beiktatásra 2019. június 13-án kerül majd sor New Yorkban.