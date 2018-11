Ledobjuk a cukiság-atombombát: íme, a szamárdadusok!

Magyarország nem bővelkedik magas hegycsúcsokban így sajnálatos módon nálunk kicsi az esélye, hogy hasonló cukiságokat lássunk, mindenesetre ha olvasóink közül valaki találkozna szamárdadusokkal, feltétlenül küldjön róluk néhány fotót!

Ellenben Közép- és Dél-Amerikában jóval gyakoribb látvány lehet, ahogy az erre a célra kiválasztott csacsik a hátukra terített, oldalzsebes pokrócokkal fuvarozzák a kisbárányokat.

Erre azért van szükség, mert a gyapjas apróságok nem tudnák még megtenni a hosszú utat, ami a magasabban fekvő legelőket és a völgyekben megbúvó tanyákat köti össze.

Ilyenkor jönnek a szamárdadusok, akik a nyájjal együtt bandukolva, afféle négylábú iskolabuszként szállítják a báránykákat. A nap végeztével aztán a juhászok újra felnyalábolják a kis jószágokat, mindenki beül szépen a saját kis zsebébe, és már indulhat is a hazafelé zötykölődés a meredek úton.

Today I learnt about donkey nannies, which are donkeys that are used to transport newborn lambs from high pastures to the plains when the lambs can't make that trip themselves.



They're taken out after the day's journey for food and nuzzling with their mothers. pic.twitter.com/GwIWxiaQOW