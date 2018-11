Minidráma két percben: a bátor medvebocs példát mutat kitartásból

Egy kanadai tévés műsorvezető, Ziya Tong Twitter-csatornáján jelent meg az alábbi videó, amelynél különb természetfilmet még maga Sir David Attenborough sem rendezhetett volna.

Mint látható, a kismackónak meggyűlik a baja a meredek havas hegyoldallal, amely a nála jóval nagyobb anyját is komoly küzdelem elé állítja. A medvebocs becsületére legyen mondva, hogy már elsőre is tetemes távolságot tud megtenni, és az anyja mozdulatait is kiválóan utánozza.

Az egyik ponton azonban az apróság nem bír a lejtővel, és gyors tempóban csúszni kezd a mélybe. Eközben az anyja fel tud evickélni a hegy gerincére, de csak tehetetlenül tudja szemlélni a bocs erőfeszítéseit.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY