Fény derült arra, mik valójában az UFO-nak hitt titokzatos fények az égen

Többen megmagyarázhatatlan fényjelenséget láttak Gödöllőtől a Heves megyei Visontáig. Sokan ezt meg is örökítették telefonjuk segítségével és egyértelműen kijelentették, hogy UFO-kat láttak. De itt a magyarázat:

„Előretolt földi repülésirányítókkal együtt tartottak nappali és éj­szakai ki­kép­ző repülést a Magyar Honvédség JAS– 39 Gripen re­pülőgépei Hajmáskér-Öskü térségében. En­nek so­rán a levegőből a földre történő tá­madást is gyakorolták, természetesen éles lövések nélkül. Gyöngyös-Eger térségében is volt kiadva katonai gyakorlatnak légtér, így valószínűsíthető az észlelés hasonlósága miatt, hogy ott is a Gripen vadászrepülőgépek infracsapdáját láthatták” – mondta a Borsnak az LHSN.hu repülési oldal szerkesztője, Balogh Ákos.