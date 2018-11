30 centis hó esett Marokkóban – fotók, videó

A kontinensünk nyugati részére lezúduló hideg levegő nemcsak Angliában, Franciaországban és Spanyolországban okozott havazást, hanem egészen Észak-Afrikáig is elért – írja az Időkép.

A havazás az Atlasz-hegységben szintén fehérbe öltöztette a tájat. Marokkóban az 1664 méter magasan fekvő Ifrane településen 25 cm hó hullott, de a magasabb régiókban 30 centis havat is mértek.

#La-meteo.it #lameteo #meteo – Meteo freddo e neve in Algeria e Marocco, non succedeva da almeno 40 anni in Ottobre – https://t.co/HJRaiSCEgI pic.twitter.com/Bb7dMW1CKY

— lameteo (@la_meteo_it) 2018. október 30.