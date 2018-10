Újabb melegrekordok dőlhetnek a hosszú hétvégén

A hosszú hétvégén is folytatódik a szokatlanul meleg, tavaszias időjárás: vasárnapig 20-25 fok közötti maximumokra számíthatunk, csütörtökön és pénteken jó eséllyel ismét melegrekordok dőlhetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtökön 18 és 25 fok között alakul majd a legmagasabb nappali hőmérséklet. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik, késő délutántól megvastagszik majd a felhőzet, emellett azonban hosszabb-rövidebb időkre ki fog sütni a nap. Eső, zápor nyugaton és délen késő délután, este fordulhat elő. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, a Fertő tó térségében meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul.

Pénteken reggel a Dunántúlon átmenetileg csökkenni fog a felhőzet, és akár nagyobb területen köd képződhet, ami néhol délig is megmaradhat. Napközben az országban erősen és gyengébben felhős időszakok váltakoznak. A Dunántúl nyugati részén délután borult idő várható, és ott több helyen valószínű eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul, kelet, délkelet felé haladva lesz egyre melegebb.

Szombaton többnyire erősen vagy közepesen felhős idő várható, reggel, délelőtt foltokban ködre kell számítani. Helyenként kisebb eső, szitálás alakulhat ki, napközben egyre csökkenő eséllyel. Az északkeletire, északira forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható, keleten lesz napközben a melegebb.

Vasárnap éjszaka nagyobb területen köd képződik, amely délelőtt nagyrészt feloszlik, és ezt követően ott is gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A keleties szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható.

Melegrekordok dőlhetnek

Az Időkép arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt napokhoz hasonlóan csütörtökön és pénteken újabb melegrekordok dőlhetnek majd meg. November elsején 1928-ban Szeged belterületén mérték az eddigi legmagasabb hőmérsékletet, egészen pontosan 24,9 fokot, míg november 2-án 1926-ban Ásotthalmon mértek 23,2 fokot. Mivel az előrejelzések szerint a délkeleti tájakon akár 25 fokok is lehetnek majd, most mindkét rekord „veszélybe került”.