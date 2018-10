Komoly megszorításokat vezettek be az ELTE három karán

Október 18-án komoly megszorításokat írt elő az ELTE kancellárja a Természettudományi Karnál (TTK), a Bölcsészettudományi Karnál (BTK) és a Társadalomtudományi Karnál (TÁTK), valamint az ELTE-hez 2017-ben csatlakozott szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központnál – tudta meg az Index. Scheuer Gyula szerint erre egyes karok költségvetési hiánya és a 2019. évi költségvetés várható alakulása miatt van szükség.

A három említett karon szigorú takarékossági intézkedéseket írtak tehát elő. Ennek értelmében bér- és létszámstopot vezetnek be, semmilyen mérlegelési jogkörbe tartozó juttatás kifizetését nem engedélyezik; kancellári egyetértéshez kötik az újabb óraadói megbízásokat; csak az alapfeladat ellátásához nélkülözhetetlen, nem halasztható dologi kiadásokat engedélyezik; a gazdasági főigazgató egyedi engedélyéhez kötik a hatvan napnál hosszabb időre szóló vagy a nettó 500 ezer forintot meghaladó egyedi értékű beszerzéseket; valamint leállítják a bútor- és irodaszer-igényléseket – írja a hírportál.

A kancellár 546 millió forint kigazdálkodandó összeget határozott meg a három kar részére, de – mint írja – még ennek az összegnek a megtakarítása sem jelenti, hogy a karok egyensúlyba kerülnek, így is más karoktól elvett pénzekből kell fenntartani őket.

A válság jelei persze már régóta látszottak: a TTK Biológiai Intézetében például néhány oktató már csak elmeséli a gyakorlati órákon, mit csinálnának, ha lenne pénz vegyszerekre, eszközökre, mikroszkópokra. Szintén a TTK-n fordult elő, hogy angol nyelven is indult mesterképzés, ennek kötelező tantárgyai közül azonban többet nem is indítottak el. Olyan is volt, hogy egy órát nem tudtak több nyelven megtartani, ezért az óra végül angolul folyt, pedig a legtöbb hallgató magyar nyelven vette azt fel. A BTK-n nemrég az is hír volt, hogy volt pénz a fénymásoláshoz szükséges festékpatronra, a Történeti Intézet 11 tanszékéből pedig hatot összevontak.

A fennálló állapotoknak sok oka van: probléma például, hogy a TTK-n évek óta csökken a hallgatók száma, a BTK-n pedig az elaprózódott képzési szerkezet miatt nagyon nehéz a rendelkezésre álló forrásokból biztosítani a képzéseket. Olyan kis szakok is vannak, ahol már több az oktató, mint a hallgató, mint például a horvát vagy szlovák szakon, ezeket azonban nemzetpolitikai okok miatt nem lehet megszüntetni.