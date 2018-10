Így nem lesz a halloween rémálom: cuki töklámpások

A halloweeni tökfaragás a világ bizonyos pontjain már olyan szintre ért, mint a művészi homok- vagy jégszobrok készítése. Halandóként szinte el sem tudjuk képzelni, hogyan lehet ilyen műalkotásokat készíteni egy egyszerű tökből. Mégis sokan nekiveselkednek, hogy halloweenkor elkészítsék életük fő művét.

Halloween tök egyszerűen

De lássuk be, ezekben a csodatökökben nagyszerű gyönyörködni, ám nekünk igazából nem erre van szükségünk, hanem egy olyan halloweeni tökmintára, amit otthon is könnyedén el tudunk készíteni, akár a gyerekekkel együtt. Az pedig csak hab a tortán, ha olyan halloween töklámpás készül, amitől a legkisebbeket sem töri ki a frász, és nyugodt szívvel odaállíthatjuk akár a gyerekszoba ablakába is.

Nem kell ezekhez sem különösebben tehetséges faragóművésznek lenni, elég egy éles kés, egy masszív nyelű kanál és indulhat is a tökfaragás!

A legcukibb halloween tökök

