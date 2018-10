Bohém rapszódia: lakossági haknifilm lett a Queen és Freddie Mercury sztorijából

Kész csoda, hogy 2018-ig kellett várni egy Queen filmre, de egy ennél jobb filmért örömmel vártam volna tovább még egy-két évtizedet. Persze már az is önmagában egy csoda, hogy annyi huzavona és nehézség után a Bohém rapszódia egyáltalán megszülethetett. A hosszúra nyúlt, és problémákkal teli színészválogatás részleteibe (egy ponton még úgy volt, hogy Borat, azaz Sacha Baron Cohen változhat át Freddie Mercuryvá) most nem mennék bele, viszont a rendezés körül kialakult botrány nem maradhat említés nélkül. Történt ugyanis, hogy a rendezői székben helyet foglaló Bryan Singert (sok-sok X-Men film) néhány héttel a forgatás befejezése előtt kirúgta a stúdió, és a filmet az angol Dexter Fletcher (Eddie, a sas) fejezte be helyette. A szakszervezet szigorú szabályai szerint azonban annak ellenére Singert kellett a stáblistán feltüntetniük rendezőként, hogy a film készítésében rengeteg kulcsfontosságú döntést nyilvánvaló módon már nem ő hozott meg. És hogy miért fontos mindez a film élvezete szempontjából? Mert a Bohém rapszódiának láthatóan nincs igazi rendezője, inkább stúdió-, produceri és zenekari szempontokat figyelembe véve készítették.

A Bohém rapszódia hamis szoboravatás

Egyszerre hálás és hálátlan dolog, ha egy életrajzi film esetében komoly szerepet kapnak a társak, barátok, családtagok. Egyrészt csodás, hogy első kézből származó, exkluzív anekdotákkal tudnak hozzájárulni a film hitelességéhez, másrészt erősen gúzsba kötik nemcsak az alkotók szabadságát, hanem azt a végső képet is, amit a kész mű közvetít a film alanyáról. Márpedig a társakat, barátokat, családtagokat jobbára nem a filmkészítés szempontjai érdeklik ilyenkor, hanem az, hogy az elkészült produkció olyan képet közvetítsen az életrajzi film alanyáról, amilyen az ő érdekeiknek a leginkább megfelel. Szokás ilyenkor mondani, hogy „méltóképpen emlékezzen meg” a hősről, de ez nettó marhaság: egy igazi életrajzi produkció savát-borsát általában a hibák, a baklövések, esetleg a híres ember nagyközönség által kevésbé ismert oldalának megmutatása adja, valamint a konfliktusoké, kendőzetlenül. Ezek nélkül ugyanis egy biopic nem lesz több szimpla szoboravatásnál: egy hamis, jócskán leegyszerűsített képnél. Vagyis nem azt mutatják meg nekünk, hogy milyen volt az életrajzi film alanya valójában, hanem azt, ahogyan őt a nagy többség látni szeretné – beleértve az illető szeretteit. Másképp fogalmazva az olyan életrajzi mozik, amik túlságosan alávetik magukat a hozzátartozók kéréseinek, könnyen válhatnak életrajzi filmből egyszerű image-mozivá: ezeknek a produkcióknak nincs más dolguk, mint ápolni és megerősíteni a legenda közismert image-ét, és még véletlenül sem merészkedni olyan területekre, melyek mindezzel szembe egyeznek. A Bohém rapszódia pontosan ilyen image-mozi.

Éppen azért, és nem annak ellenére

Nem vagyok Freddie Mercury életének avatott szakértője, de még felszínes tudással is feltűnt, hogy végigültem egy 134 perces filmet, és úgy jöttem ki a moziból, hogy semmi, de semmi újat nem tudtam meg a Queenről vagy énekeséről, Freddie Mercuryról. Olykor egészen kirívó volt, hogy Brian May és társai mennyire rátelepedtek a produkcióra. Természetesen nyilvánvaló, hogy mindig is Mercury volt a banda fő hedonistája, de az azért erős túlzás, hogy Brian May, Roger Taylor és John Deacon tisztességes, dolgos családos emberekként lettek ábrázolva, akiket egy kicsit sem ütött meg a rocksztárrá válás szele, és őket a karrierjükből mindig is csak a zenei rész érdekelte, a bulikból minden alkalommal korán hazamentek, ahogy az a tisztességes apukákhoz illik. Freddie Mercury melegségét és hedonizmusát pedig amolyan megbocsátható rossz dologként mutatja be a mozi, egy kicsit az „akkora zseni volt, hogy neki még azt is el lehet nézni, hogy meleg” szalonhomofóbiájával.

A film mondanivalója szerint a Queen annak ellenére lett hihetetlenül sikeres, hogy meleg énekesük volt, pedig a valóság pont nem ez. A Queen éppen azért lehetett a világ egyik legnagyobb rockbandája, mert a frontemberük egy exhibicionista, lánglelkű, extravagáns, hihetetlenül karizmatikus, rendkívüli előadói képességekkel megáldott férfi volt, aki ugyan sosem beszélt nyilvánosan a homoszexualitásáról, de minden gesztusában, fellépésében, klipjében, előadásában határozottan előtérbe tolta. Még a zenekar neve is egyértelműen ezt üzeni! Ehhez képest ebben a családbarátra polírozott verzióban Mercury homoszexualitását mint boldogtalanságának forrását mutatják be, a hedonizmusáról pedig inkább csak beszélnek, és alig néhány képsor erejéig láthatunk valamit a legendásan vad partik világából, de azt is csak amolyan szégyenlősködve, kompromisszumosan. Még jó, hogy nincs egy olyan felirat a film végén, hogy: „elnézéseteket kérjük azért, mert az énekesünk homoszexuális volt – a Queen zenekar tagjai”.

A hang! Bármennyire szeretnénk azt hinni, Rami Malek ugyan hatalmas átváltozóművész, de még az ő – tényleg létező – énekhangja is kevés volt ahhoz, hogy Freddie Mercury nyomába érjen. Viszont azt sem akarták, hogy Mercury archív felvételei végezzék el az összes munkát. A kompromisszumos megoldás az lett, hogy Rami Malek hangját a keverőpulton keverték össze Freddie Mercuryével és egy hanghasonmáséval: ennek a folyamatnak a végeredményét hallhatjuk a filmben.

Malek, de nem Andrea

Nemcsak Mercury szexuális orientációjához nyúl kesztyűs kézzel a mozi, hanem az énekes AIDS–betegségéhez is. Gyakorlatilag alig érinti azt, hogyan birkózott meg ezzel: csak a betegség megjelenésének első jeleit láthatjuk, valamint azt, hogy Freddie tudomást szerez róla, és beavatja a társait. Pedig ennél azért lehetett volna jóval mélyebbre is ásni, viszont akkor nem lehetett volna a Bohém rapszódiát a Queen leghíresebb fellépésével, az 1985-ös Live Aiddel zárni, amit gyakorlatilag egy az egyben viszontláthatunk a vásznon: teljesen hitelesen rekonstruálták a készítők. Ez és úgy általában a koncertfelvételek számítanak a mozi legszerethetőbb részének: úgy tűnik működőképes volt az a megközelítés, hogy tulajdonképpen klónozták nekünk a színészekkel az archív felvételeket.

A Mr. Robot című sorozatból ismert Rami Malek telitalálat Mercury szerepére: bár láthatóan alacsonyabb nála, olyan hihetetlen erővel jeleníti meg a Queen frontemberét, és olyan elképesztő átalakuláson megy át, hogy tényleg olyan, mintha Freddie Mercury támadt volna fel a hamvaiból. Leginkább miatta, és persze a gigaslágerek miatt marad szerethető a Bohém rapszódia annak ellenére, hogy tényleg olyan, mintha egy hivatalos életrajz fontosabb pontjait filmesítették volna meg sorra egymás után. A külföldi kritikusok egy megfilmesített Wikipédia-szócikként írták le a művet, és nem tudnék vitába szállni velük. Mintha az alkotók semmit sem gondoltak volna Mercury életéről, sem pedig a Queenről: egyetlen céljuk volt, hogy a jól ismert dalok közé beágyazzák a jól ismert életrajzi elemeket. Persze így is lehet életrajzi filmet csinálni, de nem érdemes. Remélhetőleg egyszer még készül olyan életrajzi film is a témában, ami gondol valamit Freddie Mercuryról és a Queenről. Ami nem ilyen ultrakonzervatívan, mindenféle kreativitástól mentesen akar mesélni a világ egyik legkreatívabb előadójáról és bandájáról.