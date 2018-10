Bekapcsolva maradt a mikrofon a Sport TV-ben, jöhettek a szexista megjegyzések

Korábban is történt már olyan, hogy a Sport TV-ben véletlenül bekapcsolva maradt a mikrofon adásszünetben is. Így történt ez vasárnap este is teniszmeccs közben (éppen Roger Federer játszott). Kaplár F. József kommentátor és a meghívott szakértő, Taróczy Balázs bejelentették a rövid reklámidőt, majd egymás között folytatták a csevegést.

Vagy legalábbis csak azt hitték, hogy egymás között. A bekapcsolva maradt mikrofon miatt ugyanis a nézők is megtudhatták, mit gondolnak ők a műcicikről, a cicikről általában, és a kettő közötti különbségről.

