Nem volt elragadtatva Melania Trumptól a kislány, híres lett

Melania Trump a napokban egy bullying elleni rendezvényen fogadott 30 hatodikos diákot és tanáraikat a Fehér Ház mozitermében, ahol levetítették Az igazi csoda című filmet. Az eseményről néhány fotót is közzétettek a first lady hivatalos Twitter-oldalán.

Thank you to the students & teachers from @DPApcs who joined me & @BetsyDeVosED to watch the movie #Wonder in the @WhiteHouse theater today. What a wonderful message! #BeBest #BullyingPreventionMonth #ChooseKind pic.twitter.com/rdGjOfcnCm