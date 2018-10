A valaha látott legcukibb jelmezek halloweenre házi kedvenceknek

A halloween lassan nagyobb buli lesz a gyerekek és persze a felnőttek körében, mint a farsang, hiszen ilyenkor nem kell visszafogni magunkat, jöhet bármilyen jelmez, amitől a többieket kitöri a frász. Persze vannak, akik ilyenkor is szeretnék az estébe belecsempészni a cukiságfaktort, ezt pedig kis házi kedvencünk bevonásával tehetjük meg a leginkább.

A legcukibb halloweenjelmezek

Ha délutáni matinés, beöltözős buliba megyünk, természetesen gond nélkül magunkkal tudjuk vinni halloweenjelmezbe öltözött és bizonyára igencsak lelkes gyerekeinket is. Velük együtt is biztosan nagy sikert aratunk, és tudunk tompítani valamelyest a horroraspektuson is, ha akarunk. Készíthetünk otthon saját magunk is halloweenjelmezt, vagy kölcsönözhetünk az erre szakosodott üzletekből. De tapasztalat azt mutatja, hogy az otthon, ötletesen megvalósított rémisztő öltözék mindig nagyobb siker.

Halloweenjelmez kisállatoknak

Ha úgy döntöttünk, hogy nincs mese, kedvencünk is jön velünk halloweent ünnepelni, tervezzük meg közös halloweenjelmezünket. Arra mindenképpen figyeljünk, hogy csak olyan jelmezt adjunk kutyánkra vagy macskánkra, amely nem gátolja őt a szabad mozgásban, vagy még komfortos viselet neki.

Íme a legviccesebb jelmezek halloweenra:

