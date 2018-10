Hugh Jackman indul az elnökségért – legújabb filmjében

A napjaink – amerikai – politikai életét követő mozirajongók számára erősen áthallásos lehet Hugh Jackman legújabb filmje, a The Front Runner című dráma, amelyben az ausztrál sztár Gary Hart amerikai szenátort formálja meg.

Hart nevét hazánkban valószínűleg kevesen ismerik. A demokrata politikus 1972-ben George McGovern elnökjelöltségért folyó kampányán dolgozott, később pedig az elnökválasztási kampányban támogatta McGovernt, aki végül alulmaradt Richard Nixonnal szemben. Hart ezek után 1984-ben maga is meg akarta mérettetni magát elnökjelöltként, de akkor Jimmy Carter egykori alelnöke, Walter Mondale győzte le, aki végül kikapott Ronald Reagantől.

Gary Hart és az 1988-as kampány

Gary Hart nem adta fel, ezért 1986-ban visszalépett a szenátusi újraválasztástól, hogy ismét elindulhasson az elnöki posztért. Sokáig őt tartották a legesélyesebb jelöltnek – erről kaphatta a címét a Front runner is – akinek azonban vissza kellett lépnie, miután a sajtó egy Donna Rice Hughes nevű nővel folytatott viszonyáról kezdett cikkezni.

A Miami Herald birtokába jutott információkra hivatkozva írta meg, hogy Hartnak viszonya van a nővel, majd a lap újságírói követni kezdték Donna Rice-t. 1987. május 1-én rajtakapták a szenátort, ahogy a fiatal nővel bemennek egy házba, majd együtt töltik a hétvégét. A riporterek ezután egy sikátorban utolérték Hartot, és az afférról kezdték kérdezni. A politikus mindent tagadott, és azt állította, hogy csapdába csalták. Később az újságírók bevallották, hogy nem figyelték a ház hátsó bejáratát, ahol Rice távozhatott, sőt megjelent egy fotó is, amelyen a nő a férfi ölében ül (egy másik helyszínen). A képpel kapcsolatban később felvetődött, hogy azt Lee Atwater, republikánus politikai tanácsadó megrendelésére készülhetett.

Miután megjelentek az erről szóló cikkek, Hart kampánystábja továbbra is mindent tagadott, és azzal vádolta a Herald riportereit, hogy túl messzire mentek, amikor a szenátor magánéletét kezdték boncolgatni. Nem sokkal ezután Rice sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen ő is tagadta, hogy szexuális kapcsolata lenne Harttal. A közvélemény ekkor még a demokrata jelölt oldalán állt, Hart azonban egy héttel a cikk megjelenését követően megtudta, hogy a Washington Post is tervez egy cikket, amelyben egy másik viszonyáról tájékoztatták volna az olvasókat. Bár az eset akkor történt, amikor Hart külön élt a feleségétől, az újságírók addigra rászálltak a nőre és Hart lányára is.

A politikus egy sajtótájékoztatón a médiát vádolta a szenzációhajhászással, amiért belemásznak családja magánéletébe. Ekkor még úgy gondolta, lehet esélye a kampányban, és bár egyszer visszalépett, 1987-ben még megpróbálkozott a visszatéréssel. A New York Times azonban bevitte a kegyelemdöfést, amikor Hart sajtótájékoztatóját Richard Nixon 1962. november 7-i beszédéhez hasonlította, amelyben a médiát vádolta azért, mert elvesztette az 1962-es kaliforniai kormányzóválasztást.

Hart ez után nem sokkal visszalépett a jelöltségtől, így a demokraták Michael Dukakist indították 1988-ban George H. W. Bush ellen, aki alulmaradt a republikánus politikussal szemben. A botrányba keveredett jelölt ezután Írországba költözött, majd különféle tanácsadói pozíciókat töltött be, de tanított például az Oxford és a Yale egyetemeken is. Barack Obama amerikai elnök 2014-ben Észak-Írországért felelős különleges nagykövetnek nevezte ki, ezt a posztot 2017. januárjáig töltötte be.

A Front runner című filmet Jason Reitman jegyzi, aki korábban olyan filmeket rendezett, mint a Köszönjük, hogy rágyújtott, a Juno és a George Clooney főszereplésével forgatott Egek ura. A filmben Hugh Jackman mellett olyan nevek tűnnek fel, mint Vera Farmiga, a Whiplash című drámában nyújtott alakításáért Oscar-díjjal kitüntetett J.K. Simmons és Alfred Molina.

A premiert a november 8-i amerikai időközi választások elé időzítették: november 6-án kerül a mozikba.