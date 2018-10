Egy új fejlesztésnek köszönhetően kellemesebb lesz óvszerrel a szex

A megoldást ráadásul nem egy ismert óvszermárka szállította, hanem egy vegyi anyagokkal foglalkozó vállalat, a HydroGlide Coatings. A módszer lényege egy olyan új típusú óvszer, amelynek használatához nincs szükség síkosítóra. A „hagyományos” latex óvszereket ugyanis egy szilikon-alapú síkosítóval kezelik, ezek azonban nem túl hatékonyak.

„Az ilyen síkosítók egyszerűen lekopnak, ha pedig elfogy az anyag az óvszer felületéről, akkor fokozódik a súrlódás, ami a felhasználók számára kellemetlen érzésekkel járhat” – magyarázta Stacy Chin, a HydroGlide Coatings egyik alapítója.

A cég kutatói egy olyan új bevonattal kísérleteznek, amely megoldaná ezt a problémát. Az óvszerek felületét egy speciális, hidrofil anyaggal kezelik, amely magához vonzza a vízmolekulákat. Mivel ezekből akad bőséggel a különféle testnedvekben, az óvszer folyamatosan sikamlós marad használat közben is. Ezzel egyébként egy másik problémát is megoldanak, a vízalapú síkosítók esetében ugyanis problémát okozhat, hogy felszívódhatnak a test szöveteibe.

A cég egyelőre kutatási fázisban lévő módszerének lényege, hogy az óvszerek alapanyagául használt latexre két rétegben viszik fel a hidrofil bevonatot, majd azokat UV-fény segítségével fixálják. A bevonat fejlesztése során úgynevezett érintéstesztre is sor került, ám nem egészen úgy, ahogy azt az ember óvszerek esetében elképzelné. A cég ugyanis 24-58 év közötti önkénteseket (13 férfit és 20 nőt) kért meg, hogy értékeljék a latex érintését, mielőtt felvinnék rá a bevonatot, illetve utána. Magyarul, nem „akció során” került sor az értékelésre, hanem laboratóriumi körülmények között.

A különféle változatokat 1-7 közötti skálán kellett értékelni síkosság szempontjából: a győztes az a vegyület lett, amely átlagosan 6,24-es eredményt ért el ezen a téren.

Az óvszer továbbra is az egyik legjobb védekezési módszer a nem kívánt terhesség és a nemi úton terjedő betegségek ellen: az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2015-ös jelentése szerint az óvszer nagyjából ötvenmillió HIV-fertőzést akadályozott meg világszerte, a más jellegű fertőzésekről – szifilisz, chlamydia, stb. – nem is beszélve.

Chin ígérete szerint az új bevonattal ellátott óvszerek néhány éven belül megjelenhetnek a boltok polcain is.