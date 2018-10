Erre a hétre elköszönhetsz a napsütéstől

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, de napközben északkelet felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Átmenetileg több helyen számíthatunk esőre, záporra, legkésőbb délnyugaton szűnik meg a csapadék, és csökken a felhőzet. Az északnyugati szél nagy területen viharossá fokozódik, délutántól mérséklődik a légmozgás, de még akkor is számíthatunk egy-egy viharos széllökésre. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 13 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 15 fok között várható, délelőtt áll be a maximum, ekkor délnyugaton még 16, 18 fok is lehet. Délután már országszerte hűl a levegő – írja a kiderül.hu.

Csütörtökön megnövekszik, majd délután szakadozik, csökken a felhőzet, szórványosan valószínű eső, zápor. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között várható.

Pénteken változóan és erősebben felhős időszakok egyaránt lesznek, főként délkeleten alakulhat ki kisebb eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.

Szombaton többnyire erősen vagy közepesen felhős időjárásra számíthatunk, több helyen fordulhat elő eső, zápor. A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között valószínű.

Vasárnap jobbára erősen vagy közepesen felhős időre számíthatunk, nyugaton szórványosan, keleten néhol várható eső, zápor. A déli, délnyugati szelet erős, többfelé viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között valószínű.