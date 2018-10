A tapintást is lehetővé teszi az elektronikus bőr

Az amerikai Johns Hopkins University kutatói fejlesztették ki az e-dermisnek nevezett elektronikus bőrt, amely egy művégtagra húzva visszaadja felhasználójának a tapintás lehetőségét.

„Sok éven át úgy éreztem, hogy a kezem csak egy váz volt, egy halott valami, ami most újra megtelt élettel” – nyilatkozta a Science Dailynek egy neve elhallgatását kérő amputált, aki önkéntes tesztelőként vett részt a fejlesztésben.

Az e-dermis valójában egy szenzorokkal átszőtt, textilből és gumiből készült szövet, amely az idegvégződések működését képes szimulálni. Az elektronikus bőr a tapintást, de a fájdalomingereket is képes reprodukálni, azokat pedig az amputált végtagból megmaradt idegek felé továbbítani. A jelek a bőrön keresztül jutnak el a roncsolt idegpályákhoz, a felhasználó viszont úgy érzi, mintha protézisével hasonlóan érezne, mint egy egészséges végtaggal.

„A szenzor a kézprotézis ujjbegyeire kerül és úgy működik, ahogy a bőrünk – magyarázta Luke Osborn biomérnök, aki szintén részt vett a fejlesztésben. – Ennek köszönhetően olyan eszközt hoztunk létre, amellyel akár utólag is fel lehet szerelni egy kézprotézist, hogy a felhasználóknak visszaadjuk a tapintását. A fájdalomérzet pedig nemcsak kéz esetében hasznos, hanem az alsó végtagok esetében is, ezzel ugyanis fel lehet hívni a felhasználó figyelmét arra, hogy valamire rálépett, amely akár károsíthatja is a protézist.”

Az emberi bőrben receptorok rendkívül összetett hálózata továbbítja az agy felé a különféle jeleket, a Johns Hopkins kutatócsapata ezt használta mintaként a fejlesztéshez. A tesztek során EEG segítségével vizsgálták az önkéntes tesztelők agyműködését, így hozták létre azokat az elektromos jeleket, amelyek hasonló érzetet váltanak ki, mint az egészséges idegek.

Az e-dermis a jövőben nemcsak a művégtagok, de a robotika területén is szerephez juthat, segítségével ugyanis emberibb, emberszerűbb viselkedésű robotok jöhetnek létre, de ezenfelül a munkavédelmi kesztyűket, sőt akár az űrhajósok szkafanderének kesztyűit is felszerelhetik az elektronikus bőrrel.