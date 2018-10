15 percen múlt a Hupikék törpikék sorsa

Hatvan évvel ezelőtt „látták meg a napvilágot” egy képregény hasábjain a világhírűvé vált Hupikék törpikék, ebből az alkalomból kiállítást rendeztek Brüsszelben. A kerek születésnap alkalmából a brüsszeli expó területén rendezett, júniustól látogatható kiállításra a belga főváros általános iskoláinak tanulói kék jelmezekbe öltözve köszöntötték a mesefigurák megálmodójának, Pierre Cullifordnak, alias Peyónak a helyszínre érkező lányát.

Véronique Culliford elmondta, a Hupikék törpikék egyszerre váltak családi kedvencekké és belga örökséggé. A kék törpék generációkon át segítették a pozitív értékek és üzenetek továbbadását és megmaradását – hangsúlyozta.

A Hupikék törpikék először 1958 őszén tűntek fel egy belga képregénymagazinban Johan és Pirlouit (magyarul Janó és Bibice) középkori mesehősök partnereiként, eredetileg Schtroumpf néven.

October 23 in #AnimationHistory : 1958 The Smurfs (originally les Schtroumpfs) made their debut in the comic JOHAN ET PIRLOUIT. pic.twitter.com/lA2KLZ98fj



Információk szerint az égszínkék törpék sorsa csak 15 percen múlott. Az éppen állás után járó Culliford két lehetséges ajánlatot karikázott be az újságban: az egyikben fogorvosi asszisztenst, a másikban illusztrátort kerestek. A fiatalember az előbbi mellett döntött, ám 15 perccel lekéste a találkozót, így maradt az illusztrátori munka. A képregényművészet fellegvárának számító Belgiumban azonban nem volt könnyű dolga a hamarosan már Peyo néven rajzoló Cullifordnak. A hírnév végül a Le Journal de Spirou című lapnál talált rá, Janó és Bibice megalkotásával.

Noha a szerző eredetileg csak mellékszerepet szánt a törpéknek, az olvasói rajongás gyorsan a nemzetközi hírnévig repítette őket, immár Smurf néven. Rövidesen nemcsak főszereplő képregényhősökként, hanem rajzfilmeken, slágerekben, játékfigurák képében, videojátékokon is megjelentek. Már 1965-ben animációs film készült róluk. Az igazi világsikert a Hanna-Barbera produkció színre lépése hozta meg 1981-ben, azóta a törpikék mintegy 50 nyelven hódítanak.

Az első önálló történet 1959-ben látott napvilágot, benne sok törppel. Eredetileg 99-en éltek Aprajafalván a híres gombaházakban, az évek folyamán azonban újabb tagokkal bővült a törpcsalád.

Let’s smurf the 60th anniversary of the Smurfs! 🎉

The little blue characters, created by the Belgian cartoonist Peyo, are among the best ambassadors of our country.

The Smurfs also teamed up with the @UN to support the 17 #SDGs. 💪

How much do you like the #Smurfs? pic.twitter.com/L8chLmUr4j

— Belgium MFA 🇧🇪 (@BelgiumMFA) 2018. október 23.