Amerika Kapitány védte meg James Bondot

Mielőtt Daniel Craig – merthogy James Bond alatt természetesen rá gondoltunk – rajongói megriadnának, kedvencük semmilyen botrányos dolgot nem tett, sőt ő volt az áldozata Piers Morgan brit műsorvezető és önjelölt megmondóember aktuális beszólásának, amikor felkerült róla egy kép az internetre, amelyen babahordóban sétál a gyerekével.

A szociális érzékenység, de ha úgy tetszik a jó ízlés hiányát már többször demonstráló Morgannek ezúttal az szúrta a szemét, hogy szerinte egy babahordós férfi nem elég férfias, ezért ezt feltétlenül tudatni akarta Daniel Craiggel. „007-es, hát már te is?” – ezzel a megjegyzéssel posztolta a fotót Twitteren, hozzátéve egy hashtaget, amely nagyjából annyit jelent, hogy James Bond ezzel kiiratkozott a „férfias” férfiak sorából.

Bár mi is megírtuk, hogy az internet népe ezt nem hagyta annyiban, és babahordós apukák – és velük szimpatizáló nők – tucatjai szóltak vissza Morgannek, nem fukarkodva esetenként akár a nyomdafestéket nem tűrő megjegyzésekkel sem, amelyeket a brit tévésnek címeztek.

Ezúttal azonban nem kisebb kaliberű sztár állt ki Daniel Craig mellett, mint a Marvel-filmekben Amerika Kapitányt alakító Chris Evans, aki ráadásul a rá jellemző visszafogott, de határozott stílusban oktatta ki Piers Morgant.

You really have to be so uncertain of your own masculinity to concern yourself with how another man carries his child. Any man who wastes time quantifying masculinity is terrified on the inside. https://t.co/9jsHZ3WKRn