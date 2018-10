Nyugdíjba megy a Szezám utca legendás szereplője

Caroll Spinney nevét bizonyára kevesen ismerik Magyarországon, de valószínű, hogy a világ más országaiban is ismeretlenül cseng ez a név, annak ellenére, hogy a Szezám utcát több mint 140 ország tévénézői kísérik figyelemmel hosszú évek óta.

Spinney bábszínészként többek között a mindig morcos Kukalakó Oszkárt és a barátságos Nagy Madarat keltette életre a forgatásokon. A New York Times értesülései szerint a 84 éves bábos ezen a héten öltötte magára utoljára a jellegzetes sárga tollas jelmezt. Természetesen a figurák nem tűnnek el a műsorból, azokat a továbbiakban Spinney tanítványa, Matt Vogel mozgatja majd az 1969 óta futó ismeretterjesztő sorozatban.

„Mindig azt gondoltam, hogy rendkívül szerencsés vagyok, amiért a két legjobb figurát kelthetem életre – mondta Spinney a Timesnak nyilatkozva. – Nagy Madár szerepe egy rendkívül örömteli dolog volt az életemben.”

Long-time puppeteer Caroll Spinney has announced that he is stepping down from the roles of Big Bird and Oscar the Grouch. Spinney is pleased that his iconic roles will be carried on by puppeteers Matt Vogel and Eric Jacobson. Learn more: https://t.co/BALgkIPI5q pic.twitter.com/sGMDjqLklQ — Sesame Street (@sesamestreet) October 17, 2018

Spinney a figura mozgatása mellett a hangját is kölcsönözte Nagy Madárnak és Oszkárnak, előbbi azonban mostanra már fizikailag túl soknak bizonyult a kilencedik ikszet koptató bábosnak. Ez nem is csoda, elvégre a figura hatalmas, így pusztán a jelmez viselése komoly megterhelést jelent. Spinney három éve már nem is maga rejtőzött a tollas ruházatban, csak hangban járult hozzá a forgatásokhoz. Egyébként több mint 4000 epizódban állt a kamerák elé (pontosabban a kamerák látószögén kívülre) a bábokkal.

Jeffrey Dunn, a Sesame Workshop elnöke azt mondta, Spinney elmúlt fél évszázadban végzett munkája valóságos ajándék volt a világnak.

„Nem túlzok, ha azt mondom, hogy Caroll világlátása és másokhoz való viszonyulása rendkívüli hatással volt a szervezetünk működésére is” – tette hozzá, szintén a Timesnak adott nyilatkozatában.

Az Egyesült Államokban Spinney valóságos hírességnek számít, 75. születésnapjára például a frissen megválasztott 44. amerikai elnök, Barack Obama személyesen is gratulált, de otthonában számtalan fotó is látható, ahogy különféle hírességek – például Bob Hope és Jerry Seinfeld – mellett áll.

A bábost még a Muppet Show-t és a Szezám utcát megálmodó Jim Henson kérte fel 1969-ben, a sorozat indulása előtt, miután látta egy fellépést a Salt Lake City-ben minden évben megrendezett bábfesztiválon. Érdekesség, hogy Oszkár figurája ekkor még nem a ma ismert jellegzetes zöld színben pompázott, hanem narancssárga volt, ahogy az alábbi videón is látható. Nagy Madár azonban nála is fontosabb szereplőjévé vált a Szezám utcának: maga volt a sorozat lelke, aki a gyerekekkel együtt tanulva mutatta meg, hogy mi mindent érhetnek el a világban.

„Mindig Nagy Madárnak volt a legnagyobb szíve az egész Szezám utcában, ez pedig Caroll érdeme” – tette hozzá Jeffrey Dunn.

Ezt jól mutatja, hogy a figura olyan más sorozatokban is megjelenhetett, mint a Saturday Night Live, vagy az Elnök emberei, de vendégként meghívást kapott például Stephen Colbert show-műsorába, a The Colbert Reportba is. 1985-ben Follow That Bird címmel filmfőszerepet is kapott, Spinney munkásságáról pedig 2014-ben I Am Big Bird címmel dokumentumfilmet is készítettek. Sőt, majdnem eljutott még az űrbe is!

A bábos egyébként 1972-ben a Szezám utcán dolgozva ismerte meg feleségét, Debrát, akivel mind a mai napig együtt élnek.