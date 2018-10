Instagram-követőkkel is lehet fizetni egy milánói szusibárban

Szokatlan ötlettel állt elő egy milánói szusibár: a This Is Not a Sushi Bar (vagyis: ez nem egy szusibár) névre keresztelt étteremben attól függ, mennyit fizetsz, hogy mennyire vagy népszerű az Instagramon: annál nagyobb kedvezményt kapsz ugyanis a kasszánál, minél több a követőd a képmegosztó oldalon – írja a Metro.

Természetesen nem pusztán a követőkért jár a kedvezmény, hanem a reklámért: a vendégeknek fel kell tölteniük egy fotót a #thisisnotasushibar hashtag használatával. Azok, akiknek 1–5 ezer követője van, egy ingyen tálat kapnak, akiknek 5–10 ezer, azok kettőt, 10–50 ezer követőért már négy ingyen tál jár, 50–100 ezerért nyolc, 100 ezer követő felett pedig a teljes rendelés ingyen jár. Ezer követő alatt semmilyen kedvezményt nem adnak.

Az étterem alapítója, Matteo Pittarello szerint az övé az első olyan étterem a világon, amelyik ilyen akcióval állt elő. Elmondása szerint az ötlet eddig bevált, és a jövőben sem akarják visszavonni az akciót. Pittarello szerint ez a jövő:

A közösségi oldalak nagy hatással vannak az életünkre – akár tetszik, akár nem. Mi csak élünk a lehetőséggel. Természetesen bárkit szívesen látunk az étteremben, nem csak influencereket, normálisan is lehet fizetni

– nyilatkozta.

