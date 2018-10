Megható fotó: megmentője kezébe kapaszkodik a fogságból mentett makákó

Ez a Khai Now nevű makákó valaki házikedvence lehetett, mielőtt az utcára dobták valahol Thaiföldön. A majmot a helyiek ketrecbe zárták, aztán elfeledkeztek róla. Hét éven át enni csak héba-hóba kapott, és aki elment mellette, levegőnek nézte.

Tom Taylor, a Wildlife Friends Foundation Thailand munkatársa volt az első, aki emberséggel és törődéssel közelített a majomhoz, aki ezt egyből meg is érezte: apró kezecskéjével kinyúlt a ketrec lyukán, hogy belekapaszkodhasson megmentőjébe.

Mint kiderült, Khai Now súlyosan alultáplált, sőt depressziós is volt. A makákóknak ugyanis lételemük a kommunikáció és az érintésre is különösen nagy igényük van. Mindebből pedig Khai Now hét éven át kimaradt.

Ma a makit új otthonba költöztették, ahol több makákóval él együtt, és a kezdeti félénksége is alábbhagyott.

Sok sikert kívánunk neki a beilleszkedéshez!

thedodo