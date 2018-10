Ismét ingyen vonatozhatnak az európai fiatalok, folytatódik az InterRail program

Ősszel folytatódik az Európai Unió ingyenes InterRail programja, amiben a nyáron 15 ezer 18 éves uniós diák vett részt, köztük 287 magyar fiatal.

Novemberben újabb 12 ezer európai fiatalnak lesz lehetősége, hogy ingyen utazzon az unió tagországaiba. Az utazások támogatására idén 12 millió euró állt rendelkezésre, a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetési ciklusban azonban már 700 millió eurót terveznek erre fordítani – írja az Infostart.

A tavaszi pályázaton nem csak egyéni, hanem csoportos utazásra is lehetett pályázni, a nyertesek elsősorban vonaton szelhették át Európát, de indokolt esetben hajóra, vagy repülőre is szállhattak. A pályázat egyik feltétele volt, a jelentkező 2018-ban töltse be a 18. életévét.

Az Európai Parlament 2016-ban tárgyalta először azt a főként oktatási céllal előterjesztett javaslatot, amelynek értelmében minden, 18. életévét betöltő európai fiatalnak díjmentes, két hétre szóló InterRail jegyet biztosítanának az unióban. A program célja elsősorban az európai fiatalság lehetőségeinek kiszélesítése, az európai integráció sikeres elmélyítése, a kultúrák közötti jobb kommunikáció, kapcsolatok és együttműködések kialakítása és elmélyítése.