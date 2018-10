A te gyereked is retteg a védőoltástól? Itt a megoldás!

Tegyük a szívünkre a kezünket, ha valamilyen védőoltást, vakcinát kell beadatni, sokaknak még felnőtt fejjel is összeszorul a gyomra, amikor belép az orvos rendelőjébe. A gyerekek gyakran súlyos traumaként élik meg a dolgot és szülő legyen a talpán, akinek nem szakad meg a szíve, amikor a szuri ellen tiltakozó gyerekét igyekszik rábeszélni, súlyosabb esetben lefogni, amíg az orvos végez az oltással.

Erre keresett és talált megoldást egy brazil kutatóintézet, egy reklámügynökség és egy startup. A Hermes Pardini Intézet, az Ogilvy Brazil és a Lobo a virtuális valóság segítségével oldotta meg a feladatot. Létrehoztak ugyanis egy olyan VR-kalandot, amelyben a gyerekek elmerülhetnek, amíg a kellemetlen szúrásra sor kerül. Az első eredmények önmagukért beszélnek: a módszert népszerűsítő pilot programban részt vevő gyerekek szülei arról számoltak be, hogy 90 százalékuknak semmiféle problémát nem okozott az oltás beadása, nem volt sírás, sem kapálózás.

A virtuális valóság élmény lényege, hogy az 5-9 éves gyerekek egy kedves, rajzfilmszerű világ hőseivé válhatnak. Főszereplőként az a feladatuk, hogy egy ellenséges invázióra készüljenek fel, ehhez pedig speciális pajzsot kell ölteniük. A pajzs felvételének lépései pedig egybeesnek az injekció beadásának lépéseivel. A fertőtlenítő vatta az első fázis, majd jön a „tűzgyümölcsnek” nevezett drágakő, amely valójában maga a szúrás. Mivel a gyerekek a történetre koncentrálnak – ahogy a lenti videón is látható – gyakorlatilag szinte meg sem érzik a fájdalmat. A virtuális valóság fájdalomcsillapító hatását korábban egyébként égési sérüléseket szenvedett amerikai katonákon tesztelték sikerrel.

A VR-élmény akkor működik jól, ha a való világban történő események tökéletes szinkronban vannak a virtuális látnivalókkal. Ezért a rendszerhez tartozik egy okostelefon is, amelynek képernyőjén az védőoltást beadó ápoló is követheti a digitális eseményeket.

A módszert idén szeptemberben mutatták be, most pedig már egy olyan változaton dolgoznak, amely tinédzserek és felnőttek számára is lehetővé teszi, hogy eltereljék a figyelmüket az oltás okozta kellemetlenségekről.