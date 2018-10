Szupercuki fejvédőket kapott ajándékba a fülek nélkül született nyuszi

Mimi, a nyuszi már születésétől fogva kilógott a többi nyúl közül: az apróság süketen, fülek nélkül és három lábbal született. Gazdija, Rodaija Welch mégis első látásra beleszeretett.

A nyuszi pedig nem is kívánhatna nála jobb gazdit: a lány saját kezűleg kötött nyuszifülekkel ajándékozta meg kedvencét, aki így kiteljesedhet a cukiságban. A füleket ugyanakkor nem viseli naphosszat, hiszen a többi nyuszi között balesetveszélyes lenne, ha magán tartaná őket. Még szerencse, hogy Mimi így is, úgy is zabálni való.

