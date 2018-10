Megható pillanat: először találkozott Harry herceg 98 éves rajongója Meghannel

Amikor 2015-ös ausztráliai látogatásán Harry herceg egyszer csak áttört a rajongók során, hogy egy idős, kerekesszékes nénit átölelhessen és megpusziljon, a kontinensnyi ország népe örökre a szívébe zárta Diana hercegnő és Károly trónörökös kisebbik fiát.

A hölgy, Daphne Dunne pedig egycsapásra Ausztrália legnagyobb Harry-rajongója lett.

Két évvel később az özvegy ismét találkozhatott kedvencével. Ezúttal szakadó esőben várt Harryre, aki ismét ujjongva köszöntötte imádni való rajongóját.

A 98 éves Daphne-ra most újra különleges nap virradt: harmadszor is megölelhette kedvencét, aki most is kitörő lelkesedéssel lépett oda hozzá, amikor kiszúrta a tömegben. Megdicsérte Daphne ragyogó cipőjét és halvány rózsaszínre festett frizuráját, majd bemutatta neki várandós feleségét, Meghan hercegnét.

„Csodálatosak vagytok ti ketten” – mondta az elragadtatott idős hölgy.

„Olyan sokat hallottam már önről, és csupa jó dolgot” – köszöntötte Daphne-t Meghan, majd további szép napot kívánt, és azt mondta, reméli, jövőre újra találkoznak majd, amikor már közös gyermekükkel látogat a hercegi pár Ausztráliába.

Forrás: news.com.au