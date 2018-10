A világ orgazmusfővárosa pedig nem más, mint…

A prémiumkategóriás szexjátékokat fejlesztő Lelo az egész bolygóra kiterjedő felmérés során kereste azokat az országokat és városokat, ahol a legintenzívebb szexuális gyönyört élik át az emberek. A Lelo egyébként elsősorban különleges formájú szexjátékairól ismert: a svéd céget 2003-as indulása óta több mint 50 designdíjjal tüntették ki. A cég a kereskedelmi tevékenysége mellett gyakran publikál a szexuális szokásokkal kapcsolatos statisztikákat, de érdemes körülnézni a blogjukon más, a szexhez köthető érdekes tartalmak miatt is.

Na de kik élveznek a legnagyobbat?

Talán meglepő lehet, de a felmérés élén nem a tüzesnek tartott, latin ajkú országok lakói végeztek. A legkielégítőbb szexuális együttléteket ugyanis a Lelo szerint a norvégok tudják összehozni: a kutatás adatai szerint a norvég válaszadók 35 százaléka akár minden egyes nap eljut az orgazmusig. A skandináv országok rendre az élmezőnyben végeznek a hasonló kutatásokban: egy társkereső oldal nemrég kiderítette, hogy a svédekben lobban fel a leggyakrabban a nemi vágy, míg egy korábbi felmérés arra mutatott rá, hogy a norvégok bonyolódnak a legtöbbször egyéjszakás kalandokba. A svédek egyébként hetente 2-3 alkalommal is megélik az orgazmust, a svéd válaszadók 41 százaléka legalábbis így nyilatkozott a felmérés során.

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

Norvégiában viszonylag gyakoriak a hasonló arckifejezések

A skandináv ország lakói a kutatás szerint több mint háromszor gyakrabban jutnak el az orgazmusig, legalábbis a britekhez viszonyítva, ahol a fenti kérdésre csupán a válaszadók 11 százaléka nyilatkozta, hogy napi szinten megéli a gyönyört. Náluk is rosszabbul teljesítenek a németek, ahol a kutatásban részt vevőktől származó információk alapján a lakosság 2,45 százaléka soha nem él át orgazmust – ez a legmagasabb arány a felmérésben részt vevő 21 ország közül.

Nem a mennyiség számít…

Bár kevesebb orgazmusuk van a szenvedéllyel azonosított „latin” országok lakóinak, az élvezet náluk lobog a legmagasabb fokon. A Lelo kutatása szerint ugyanis a chilei, a spanyol és az olasz válaszadók 10-13 százaléka éli át – saját bevallásuk szerint – a legintenzívebb orgazmusokat.

A szex közben kiadott hangok ugyan nem feltétlenül állnak egyenes arányban az élvezet mértékével, ettől függetlenül a Lelo kutatói erre is rákérdeztek, és itt is érdekes eredményeket kaptak: a leghangosabban a brazilok élik a szexuális életüket, az ő válaszadóik közül ugyanis 65 százalék mondta, hogy az orgazmus pillanatának igen intenzíven szokott hangot adni. Ehhez képest az orgazmusbajnok norvégoknak csak 39,9 százaléka hangoskodik a csúcs elérése közben. Az amerikaiak valahol a mezőny közepén helyezkednek el, náluk a válaszadók 28 százaléka 10-ből 7-re értékelte orgazmusai intenzitását.

„A kutatás eredményei ellentmondanak az összes sztereotípiának és előítéletnek” – mondta a cég szóvivője a felmérést értékelve. „Ki gondolta volna, hogy a britek 53 százaléka hangoskodik orgazmus közben?”

A kutatás arra is rávilágított, hogy melyik országokat érdemes elkerülni, ha valaki intenzív szexuális élményekre vágyik: a legkevésbé forróvérűnek az ausztrálok bizonyultak a felmérésben, ahol 2 százalék 10-ből 1-esre értékelte orgazmusai intenzitását – igaz, a szigetlakók harmadikak lettek a gyakoriságot tekintve, tehát ők minden bizonnyal a mennyiséget részesítik előnyben a minőséggel szemben. A kanadaiaknál viszont 15 százalék számolt be arról, hogy még sosem volt orgazmusa. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy Magyarország nem került be a felmérés országai közé.