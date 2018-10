Nagyon erős klipet készítettek a #MeToo-mozgalom első évfordulójára

Döbbenetes erejű videóklipet készített az #MeToo-mozgalom kirobbanásának első évfordulójára Amanda Palmer és Jasmine Power: október 9-én volt ugyanis egy éve, hogy a New York Times hasábjain megjelent a Harvey Weinstein zaklatási ügyeit leleplező cikk, ami világszerte arra ösztönözte a szexuális zaklatások áldozatait, hogy ők is a nyilvánosság elé álljanak.

A Mr. Weinstein Will See You Now című dal még májusban debütált, videó azonban csak most készült hozzá – és nem is akármilyen: a klip nagyon erős képekkel állít emléket Weinstein áldozatainak. Mivel meztelenség is szerepel benne, csak felnőtt olvasóinknak ajánljuk a megtekintését.

A videóklip egyébként közösségi finanszírozással készült el, a bevételeket pedig a #TimesUp-mozgalomnak ajánlották fel.

