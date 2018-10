Mesterséges intelligencia lesz a következő személyi edződ

A mesterséges intelligenciáról sokaknak ma már nem a sci-fi-filmek ördögi szerkezetei jutnak eszébe, amelyek az emberiség pusztulására törnek. A neurális hálózatok, öntanuló algoritmusok és hasonlók ugyanis ma már ott vannak a leghétköznapibb használati tárgyakban is, a mosógépektől az autókon át a jelzőlámpákig. Most pedig már a testedzésünk fölött is mesterséges intelligencia őrködhet.

A Tonal nevű rendszer ugyanis egy olyan multifunkciós fitneszrendszer, amelynek a lelkét a legmodernebb technológia adja. A falra erősíthető eszköz egy függőlegesen felszerelt lapos tévére emlékeztet, amelyből két, többállású kart lehet kihajtani. Ezek segítségével lehet majd végrehajtani a különféle gyakorlatokat, miközben a falra szerelt képernyőn folyamatos visszajelzést és bátorítást kapunk a videó formájában megjelenő edzőktől.

A Tonal egyik legnagyobb újítása, hogy nem használ nagy, nehéz és sok helyet elfoglaló súlyokat, helyette a két karról lelógó kábeleket és egy elektromágneses rendszert alkalmaz, amely ellenállásának fokozásával növeli az edzés során használt tömeget.

A felhasználók nyolc különböző digitális személyi edző közül választhatnak, akik több mint 200 különféle gyakorlatot mutatnak be, és átvezetnek a komplett edzésterveken, a kezdőtől a haladóig.

A rendszer indítását követően először egy erőnléti felmérést kell végrehajtanunk, amelynek alapján a Tonal beépített öntanuló algoritmusa elemzi az állapotunkat, majd ehhez igazítja a különböző edzésfeladatok nehézségi fokát – vagyis a gyakorlatok számát és a már említett súlybeállításokat. A rendszer használat közben minden egyes mozdulatot elemez, és figyelmeztet, ha helytelen tartásban csinálunk valamit, vagy ha érzékeli, hogy el akarnánk lógni a teljes sorozat elvégzését.

A Tonal azt is képes érzékelni, ha izmaink már fejlődésnek indultak, és ehhez mérten automatikusan nehezíti a gyakorlatokat, és új mozgássorokat is beiktat az edzéstervbe. Bár a kábeles megoldásnak köszönhetően nem fenyeget az a veszély, hogy a mellkasunkra vagy a lábunkra ejtsük a súlyzókat, a Tonal arra is fel van készítve, hogy közbelépjen, ha úgy érzi, hogy már nem bírjuk tovább. Ilyenkor, akárcsak egy edzőpartner, picit csökkenti a terhelést, hogy kisebb súllyal bár, de meg tudjuk csinálni a szükséges számú ismétlést.

A rendszert olyan szakemberek fejlesztették, akik korábban az Apple, a Nest, a GoPro vagy a FitBit munkatársai voltak, ez pedig ígéretes a megoldás minőségét illetően. A fejlesztői csapat azt ígéri, hogy rövidesen újabb funkciókkal bővítenek, például egy olyan megoldással, amely segít a helyes testtartás elsajátításában és a sérülések megelőzésében.

A Tonal nem kifejezetten olcsó, 3000 dollárba, vagyis nagyjából 840 ezer forintba kerül, azonban ha valaki komolyan veszi a testedzést (tehát rendszeresen jár konditerembe), néhány év alatt megtérülhet a befektetés, arról nem beszélve, hogy így mindig, minden körülmények között „kéznél lesz” a személyi edzőnk és a teljes edzőtermi infrastruktúra is az otthonunk kényelmében.