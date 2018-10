Veszélyes pókok szaporodtak el Angliában, be kellett zárni 9 iskolát

Az elmúlt hetekben kilenc iskolát kellett bezárni Londonban és környékén pókinvázió miatt. A hírek szerint brutális módon elszaporodtak Nagy-Britanniában a kétpettyes faggyúpókok. A britek csak “hamis özvegynek” nevezik ezt a pókfajtát, nagyon hasonlít ugyanis az életveszélyes csípésű fekete özvegyre.

A hamis özvegy csípése szerencsére nem végzetes, de így is ez a legveszélyesebb pókfajta az Egyesült Királyságban, csípése pedig rendkívül fájdalmas. Az eredetileg Észak-Afrikában honos rovar az elmúlt 15 évben szaporodott el a briteknél, az egyre melegedő éghajlat ugyanis nagyon kedvező a számukra.

Legutóbb a kelet-londoni John F. Kennedy Special Schoolt kellett bezárni. A The Sun riportja szerint a közelben élők valósággal rettegnek attól, hogy a hamis özvegyek legközelebb az otthonaikat veszik célba.

LOCAL residents have been left "petrified" at the outbreak of False Widow spiders across the capital. The venomous spiders have forced three more schools to close this week - after earlier closing six schools across Newham, East London.