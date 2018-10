3D-s nyomtatott cipő javítja a gyerekek járását

KAPCSOLÓDÓ Ezek a cipők a gyerek lábával együtt nőnek

A Colo nevű cipőkoncepció ötlete a szlovák Matús Chlpek fejéből pattant ki, célja pedig, hogy még abban a korban avatkozzon be, mielőtt a gyerekek testi fejlődésének egyik fontos szakasza le nem zárul.

A speciális, 3-12 éves korú gyerekek számára kifejlesztett cipő lényege, hogy a talpbetétjét személyre szabottan, 3D-s nyomtatás segítségével állítják elő. A cipő talpán pedig speciális műanyag-keverékből kialakított redőket helyezett el a feltaláló, amelyek passzívan, mindenféle szenzorok nélkül segítenek javítani a gyerekek tartását. A talp redőire több réteg eltérő színű festéket visznek fel a gyártás során, amelyek a rendszeres használatot követően fokozatosan kopnak le, így leplezve le, hogy a viselő a lába melyik részére lép rá a leggyakrabban.

A szülők így akár szabad szemmel is ellenőrizhetik a használatot, de a Colóhoz saját fejlesztésű okostelefonos alkalmazás is jár, amellyel ennél pontosabban is elemezni lehet a gyerek mozgását. A telefon kamerájával készített fotót ugyanis a színek alapján tudja analizálni az applikáció, amely ezt követően javaslatot is tesz a cipő talpbetétjének módosítására. Az adatok alapján generált új talpbetétet így a szülők egyszerűen online megrendelhetik, az új változatban pedig a felhasznált műanyaghab sűrűsége a használattól függően tömörebb vagy puhább, ezzel segítve hozzá a viselőjét a helyes tartás elsajátításához.

A cipő orra puha, rugalmas anyagból készül, a bokát tartó rész viszont merevebb műanyagból, amely így biztonságosan rögzíti a lábfejet járás közben.

A Colo egyelőre kereskedelmi forgalomban nem kapható, azonban ez valószínűleg a közeli jövőben megváltozhat, Chlpek találmányát ugyanis nemrég a Braun Prize fiatal szakemberek számára kiírt formatervezői versenyén a tízezer dolláros ezüstéremmel tüntették ki, vagyis minden adott a további fejlesztéshez.

Nagyon reméljük, hogy hamarosan nemcsak a gyerekek, de a felnőttek számára is elérhető lesz a Colo cipő, ha másért nem, azért, mert elképesztően jól néznek ki a különböző színű változatok.