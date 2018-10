James Bondból sohasem lesz Jane Bond, de ez nem biztos, hogy nagy baj

Ha van olyan klasszikusan macsó mozihős, akire ráférne, hogy kiűzzék belőle a szexizmus szellemét, az nem más, mint James Bond. A #MeToo-mozgalom után pedig egyre többen vannak azok, akik úgy érzik, hogy ezt úgy lehetne a legkönnyebben elérni, ha Daniel Craig után ezúttal egy nőre osztanák a 007-es ügynök szerepét.

A formabontó ötlet kapcsán az utóbbi hónapokban komoly érvek sorakoztak fel „Jane Bond” bevetése mellett és ellen is. Most azonban úgy tűnik, hiába izgattuk fel magunkat a dolgon, a franchise executive producere ugyanis bejelentette, hogy

James Bondból sohasem csinálnak nőt.

Bond férfi. Férfiként lett megírva, és valószínűleg férfi is marad. És ezzel nincs is semmi probléma. Nincs szükségünk arra, hogy a férfi karakterekből nőket csináljunk. Inkább találjunk ki több női karaktert, és írjunk nekik olyan történeteket, amelyekbe ők illenek.

A fenti idézettel nyilvánvalóan több ponton is vitába lehet szállni, nagyon nem mindegy azonban, hogy kinek a szájából hangzottak el ezek a mondatok. A Bond-franchise első számú döntéshozója ugyanis maga is nő, méghozzá nem is akármilyen: az 58 éves Barbara Broccoli talán a világ legnagyobb hatalmú női producere. Ez már önmagában nagy szó, és akkor még nem is vettük számba, hogy a beszámolók szerint már jóval a #MeToo-korszakot megelőzően is kényesen ügyelt arra, hogy biztonságos és megfelelő munkakörülményeket teremtsen a nőknek, és hogy manapság már többet dolgozik női rendezőkkel, mint férfiakkal.

Broccoli szavának súlya van a szakmában, és bár nemrég még ő is nyitottnak tűnt arra, hogy egy nap egy női 007-es ügynökért izgulhassanak majd a nézők, a Guardiannak adott nyilatkozatában a napokban visszakozott. Elmondása szerint Bondot sohasem sajátíthatják ki maguknak a feministák, mert az ügynök az 1950-es évek gyermeke, és

olyan dolgok is vannak a DNS-ében, amelyek sohasem fognak megváltozni.

A nőgyűlölő 007-es

Broccoli ugyanebben az interjúban azt is elmondta: amikor az emberek a szexizmus, a nőgyűlölet, a homofóbia, a rasszizmus és egyéb apróságok miatt kritizálják Bondot, valójában a sorozat régebbi darabjaira gondolnak. Ezzel szemben – büszkélkedett el – ma már ügyelnek arra, hogy a filmek nőábrázolása progresszívebb legyen.

Valóban, a legbicskanyitogatóbb jelenetsorok mind a Sean Connery vagy a Roger Moore főszereplésével készült darabokhoz kötődnek – gondoljunk csak arra, amikor Bond kizsarolja a szexet egy szerencsétlen nővértől a Tűzgolyóban, vagy amikor kvázi megerőszakolja Pussy Galore-t a Goldfingerben –, az alkotók pedig már a ’90-es években reflektáltak a fent említett problémákra, például amikor az Aranyszemben M (akit Judi Dench személyében először alakított ekkor nő) így írta le Bondot:

Maga egy szexista, nőgyűlölő őskövület, a hidegháború maradványa.

Ez azonban nem jelenti, hogy az új filmek mentesek lennének a kifogásolható jelenetsoroktól. Az utóbbi időben például nagy port kavart az interneten egy videó, amely James Bond leginkább nőgyűlölő pillanatait gyűjtötte egy csokorba, és ebben szerepelt egy jelenet a 2012-es Skyfallból is. Ebben a filmben Bond úgy kezdett ki egy nővel, hogy az nem sokkal előtte vallotta be neki, hogy gyerekként eladták szexrabszolgának. Nem szerepel a videóban, de idekívánkozik a legutóbbi James Bond-kaland, a Spectre is, melynek alkotói a mellüket verve újságolták, hogy az 50 éves Monica Belluccit kérték fel az egyik Bond-lány szerepére – csak hogy aztán az ügynök őt is jól megfektesse, majd faképnél is hagyja, miután kinyerte belőle a szükséges információt, ahogyan azt annyi nővel megtette már a korábbi filmekben…

Akárhogyan is nézzük, a Bond-franchise még ma is rutinszerűen degradálja a nőket. Ian Fleming regényeit már akkor heves támadások érték agresszív szexizmusuk miatt, amikor még be sem mutatták a moziváltozatot, amiért az író – sokak szerint – egy olyan hőst alkotott, aki a női polgárjogi mozgalmak egyetlen gyümölcsének a szabad szexualitást látja, s minden vonzó nőben a kurvát: felhasználja, de megveti, lenézi őket.

Ez a tulajdonsága a filmváltozatokba is továbböröklődött. Bond egy férfi fantázia, ez a férfi fantázia pedig elképesztően piacképesnek bizonyult. Olyannyira, hogy „vannak olyan dolgok a DNS-ében” – hogy kölcsönvegyük Broccoli szófordulatát –, amelyek tényleg nem változtak meg 50+ év alatt, hiába próbálták óvatosan a fiatalabb nézők igényei szerint formálni a filmeket.

Jane Bond

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a sorozat becsületét a #MeToo után kizárólag egy női Bonddal lehetne megmenteni. Az ötlet mögé több híresség is beállt, többek között Chris Hemsworth, aki Charlize Theront képzelné el a szerepben, valamint Idris Elba, aki szerint Bond nemhogy nő, de fekete nő is lehetne. És igen, sokunknak biztosan nagyon felemelő érzés lenne azt látni, ahogyan egy női ügynök leiskolázza a férfiakat – de biztosan ez lenne a legjobb megoldás?

Személy szerint két eshetőséget tudnék elképzelni, ha Broccoli váratlanul mégis rábólintana a női Bondra. Az egyik esetben Jane Bond úgy falná a férfiakat, mint James a nőket, ezáltal pedig görbe tükröt tartana Hollywood közömbös szexizmusa elé, a másik esetben pedig éppen a nőisége lenne Bond legmeghatározóbb tulajdonsága. Az első eshetőség talán még ma is túl felforgató lenne egy mainstream hollywoodi blockbuster esetében, arról nem is beszélve, hogy Bond ugyanolyan ellenszenves karakter lenne, az utóbbi pedig megfosztaná a Bond-franchise-t minden jellegzetességétől, miközben a maga módján ugyanúgy utat nyitna a szexista jellemrajznak. Egy női Bond bevezetése így legfeljebb szimbolikus lépés lehetne az alkotók részéről, amivel így vagy úgy, de jó eséllyel kinyírnák a sorozatot.

Ráadásul ha megnézzük, mit kezdett eddig Hollywood a nemi szerepek megfordításában rejlő lehetőségekkel, nincs okunk rá, hogy bizakodva várjunk egy női Bond-filmet. Most őszintén: ki kérte, hogy elkészüljön a női Szellemirtók vagy a női Ocean’s 11, és mit tudtak felmutatni ezek a filmek azon felül, hogy kizsákmányolták a korszellemet? Nem lenne tényleg jobb, ha valódi női hősöket látnánk a vásznon, és nem lennénk arra kárhoztatva, hogy bevált sikerek huszadrangú koppintásai jelentsék a női mozit?

Valószínűleg sokkal nagyobb eredmény lenne, ha végre egy olyan 007-est láthatnánk a vásznon, aki úgy képes férfias lenni, hogy közben nem alázza folyamatosan a nőket. Vagy ha legalább olyan erős nők lennének a partnerei, akik nem dőlnek be neki, és lehetőleg nem golyóval a fejükben végzik.

Valami ilyesmit képzelhetett el Danny Boyle és forgatókönyvírója, John Hodge is. Ahogyan arról többször is beszámoltunk, eredetileg Boyle rendezte volna meg a sorozat következő darabját, ám „kreatív nézeteltérések” miatt végül otthagyta a projektet. A rossz nyelvek szerint erre azért került sor, mert Boyle könyvére túl nagy hatással volt a #MeToo-mozgalom. A rendező korábban úgy nyilatkozott, hogy egy olyan könyvet fejlesztenek, ami hű lesz Bond örökségéhez, de reagál a modern időkre is, ennek megfelelően a Bond-lányok ábrázolása is összetettebb lesz. Egyes vélemények szerint a producerek emiatt húzták be a vészféket.

Azt ugyan hivatalosan nem tudni, hogy Boyle távozásával a forgatókönyvet is átírják-e, de több mint valószínű, hogy az igazán progresszív James Bondra még várnunk kell. Persze van fény az alagút végén: ha hihetünk Barbara Broccolinak, a jövőben végre nők is rendezhetnek majd Bond-filmeket – ez pedig ismerve a hollywoodi viszonyokat, sokkal nagyobb győzelem lehetne.