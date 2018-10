Mentális betegségéről vallott a The Stranger Things sztárja

A világ nagy része a The Stranger Things Hopper seriffjeként ismerte meg David Harbourt, noha a színész már több mint 15 éve feltűnt a tévék képernyőjén, akkor még egy Law & Order epizód mellékszereplőjeként. Azóta viszont olyan alkotásokban szerepelt, mint a Túl a barátságon, a The Newsroom című sorozat, hogy a nyolcvanas években játszódó sci-fi szériáról ne is beszéljünk. A képregényrajongók is örülhetnek, jövőre érkezik ugyanis a megújult Hellboy, amelyben Harbour veszi át a pokolfajzat szerepét Ron Perlmantől.

Harbour nem csak alakítása miatt lett rendkívül népszerű, érdemes követni Twitter-csatornáját, ahol többek között azt mutatta meg a világnak, ahogy egy Greenpeace-akció keretében pingvinek előtt adja elő jellegzetes táncát. Tegnap pedig egy másik fontos ügyben is szót emelt.

Minden évben október 10-én tartják a mentális betegségek világnapját, Harbour pedig maga is érintett, ugyanis sokáig küzdött az úgynevezett kettes típusú bipoláris zavarral. Erre a mentális betegségre hosszabb depressziós időszakok jellemzőek, mint az egyes típusúra.

A most 43 éves David Harbournál 25 éves korában diagnosztizálták a személyiségzavart, miután egy pszichiátriai intézetben kellett töltenie egy kis időt, egy mániás epizódot követően. A színész az eset során úgy érezte, képes beszélni valamilyen istenséggel. A színész sokáig gyógyszeres kezelést is kapott, azonban előfordultak olyan periódusok, amikor már nem volt erre szüksége.

Harbour tegnap az alábbi üzenetet posztolta Twitter-oldalára. Az üzenet magyarul így hangzik: „ma van a mentális egészség világnapja és ezen a napon emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy 17 évig küzdöttem a kettes típusú bipoláris zavarral. Felejtsétek el a szégyenkezést, fogadjátok el magatokat és a diagnózisotokat. Így is gazdag és sikeres életet élhettek, és lehet szavatok a kultúra alakításában. Szükségünk van rátok. Mindenkinek boldog, felelősségteljes gyógyulást kívánok!”

