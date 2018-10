1500 éves kardot talált a tóparton játszó kislány

A 8 éves Saga Vanecek a svédországi Småland tartományban található Vidöstern-tó partján játszott, amikor egy furcsa formájú bot került a kezébe. Amikor a kislány jobban megnézte, akkor vette észre, hogy egy ősi kardot talált.

A leletet a kislány apja jelentette a hatóságoknak, és kiderült, hogy a kard az 5. századból származhat. A fegyvernek fa és bőr részei is vannak, ezért különleges eljárásra van szükség a konzerváláshoz – írja az Infostart.

A környéken egy hasonló korú melltűt is találtak, a régészek szerint a tó valamilyen áldozati hely lehetett.

8 year old girl fittingly named Saga finds a sword that is at least 1000 years old in a lake. The lake may have been a place of sacrifice as even older artifacts have now been found there. Here she and a local archaeologist show a picture of the sword. A memory for life, no doubt pic.twitter.com/3jua8AoSFI