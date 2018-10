Százezreknek vált ingyenessé egy újabb tévécsatorna

Örömhírrel szolgálhatunk a kosztümös sorozatok rajongóinak, ugyanis október 1-től két hétig kódolatlanul sugározza a Viasat World portfóliójába tartozó Epic Drama TV-csatorna műsorait a PR-TELECOM HD minőségben. Az október 14-ig ingyenes Epic Drama csatornát a 209-es programhelyen található.

A szolgáltató közleménye szerint az Epic Drama-n debütál a Kurtizánok kora című sorozat második évada, ami nem csupán a csatornán, de az egész országban is most először lesz látható. A pikáns drámasorozat a 18. századi London prostitúcióját mutatja be Liv Tylerrel a főszerepben.