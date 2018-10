Úgy jelentette be a válását, mintha gyermeke született volna – fotó

Szokatlan módon jelentette be a világ előtt válását a 42 éves Carrissa Le Pinnet. A brit nő 5 év házasság és 15 év együttélés után vált el párjától, és elege lett abból, hogy a Facebookon csak eljegyzéseket és kisbabákat lát. Ugyanakkor örült is annak, hogy végre véglegessé vált a válása, ezért úgy döntött, hogy úgy fogja nyilvánossá tenni a hírt, mintha neki is gyereke született volna. Törölközőbe bugyolálta, és konyhai mérlegre tette a válási papírokat, a fotók mellé pedig azt írta:

Én és a Méltóságom szeretnénk bemutatni a világnak gyönyörű, egészséges, újonnan született Szabadságunkat. Reggel 11-kor nyitottam ki, 180 grammot nyom, és őszintén mondom, hogy semmi nem tett még ennyire boldoggá.

A nő a Mirrornak azt nyilatkozta, szerinte fontos, hogy az embernek ilyen helyzetekben is legyen humorérzéke. Mikor kézhez kapta a papírokat, először megkönnyebbült, aztán szomorú lett.

Örülök, hogy vége, de szomorú volt belegondolni, hogyan alakulhattak volna a dolgok ahelyett, ahogyan végül alakultak

– mondta komolyra fordítva a szót. De nem akart szomorkodni, ezért állt elő ezzel a nem mindennapi ötlettel. Ismerősei egyébként nagyon díjazták a bejegyzést: többen személyesen is felhívták, hogy gratuláljanak neki.