Harry Potter-es temetés volt a haldokló nő utolsó kívánsága

A 78 éves Veronica Leaning tüdő- és csontvelőrákban halt meg szeptember 17-én. A brit nő hatalmas Harry Potter-rajongó volt, ezért a gyászoló család és az ismerősök Harry Potter-szereplőknek beöltözve búcsúztatták az asszonyt a temetésén Grimsbyben. Ez volt ugyanis Veronica utolsó kívánsága.

A gyászolók közül volt, aki Dumbledore professzornak és Sybill Trelawney-nak öltözött, de sokan viseltek Griffendél-nyakkendőt is. Az egyedi koporsót Harry Potter-emléktárgyakkal és -címerekkel díszítették, és a négy roxforti ház színei is visszaköszöntek rajta. Utóbbi miatt még a Warner Brothers stúdióval is felvették a kapcsolatot.

Mourners arrive in wizard fancy dress for the funeral of Harry Potter super-fan Veronica Leaning https://t.co/ASCclYq6VD pic.twitter.com/bktnQdTqEz — Kristen Neville (@ScornedWomanX) October 2, 2018

Veronica, akit barátai csak Vonnie-nak szólítottak, igazi megszállítja volt a sorozatnak. Minden kötetből volt egy dedikált példánya, rendszeresen meghívták a premierekre, és J. K. Rowlinggal is találkozott.

A családja szerint Vonnie nagyon életvidám nő volt, és ezért egy vidám temetést szeretett volna. Rokonai biztosak benne, hogy nagyon elégedett lenne, ha látná, milyen sok ember teljesítette az utolsó kívánságát.

(Metro)