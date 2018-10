Szokatlan vendég tört-zúzott a kocsmában

KAPCSOLÓDÓ Lóval jár a belvárosi kocsmába egy férfi Budapesten

Alaposan felbolydult egy francia kisváros, annak is az egyik bárja, amikor egy ló rontott be a helyiségbe, és kapatos kocsmatöltelék módjára asztalokat kezdett borogatni és székeket tört össze.

Az állat a közeli lóversenypályáról szabadult el, és valahogy felfeszítette a kocsma ajtaját, ahol éppen vendégek is tartózkodtak.

A lovon nyereg és lószerszám is volt, ezért többen arra gyanakodtak, hogy egy lóversenyszereplés elől menekült a bárba. Bár erre nézve nincsenek információink, de erős a gyanú, hogy az állat a versenyzés stresszét tervezte némi alkohol segítségével enyhíteni.

Jean-Marie Beguigne, az állat trénere később az Ouest France-nak nyilatkozva elárulta, hogy a ló több mint egy mérföldet ügetett a kocsmáig, miután ledobta a lovasát.

„A ló benyomta az ajtót, majd egyenesen abba a sarokba sietett, ahol a sportfogadásokat intézik” – tette hozzá Stephane Jasmin, a Chantilly nevű kocsma tulajdonosa.

Beguigne hozzátette, hogy az ijesztő esetben szerencsére senki sem sérült meg, a lovat is beleértve.