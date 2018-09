Oscar-esélyessé vált egy magyar animációs film

Elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját Bucsi Réka Solar Walk című alkotása, amely ezzel kvalifikálta magát a 2019-es Oscar-díjra esélyes filmek közé.

Bucsi Réka eddig három kisfilmet készített, és mindháromnak esélye volt az Oscar-díj elnyerésére. A 2014-es Symphony no. 42 rákerült az Oscar-díj tízes szűkített listájára, a 2016-os Love című alkotást Európai Filmdíjra jelölték.

A Solar Walk című alkotást Bucsi Réka eredetileg egy dán zenekar, az Aarhus Jazz Orchestra koncertjének háttér-animációjaként hozta létre, majd ebből készült a fesztiválozásra szánt rövidfilm. Az animáció Bucsi Réka két korábbi filmjéhez hasonlóan a Berlinalén debütált, ahol elnyerte az Audi Short Film Awardot.

Világpremierje óta több mint 50 fesztiválon vetítették. Többek között megkapta az Indie Lisboa rövidfilmes nagydíját, a birminghami Flatpack Filmfesztivál legjobb rövidfilmjének járó díját és a szerb Animanima Nemzetközi Animációs Fesztivál nagydíját is.



A 2019-es Oscar-gála animációs rövidfilm kategóriájában két magyar esélyes is van, Bucsi Réka filmjén kívül Andrasev Nadja A nyalintás nesze című diplomafilmje, amely tavaly a New Orleans-i Filmfesztivál animációs fődíját hozta el. A két animáción kívül Kovács István Ostrom című diplomafilmjének is esélye van bekerülni az élő szereplős rövidfilmes kategória jelöltjei közé, ugyanis nemrég diák-Oscar-díjat nyert.