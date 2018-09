Ford Fiesta ST: országúti vihar

A Ford Fiesta több mint negyven éve stabilan tartja magát az amerikai autómárka termékpalettájában, ami hatalmas szó egy olyan piacon, ahol pár évente adják egymásnak a szalon kilincsét az újabbnál újabb modellek. Az alapvetően praktikus, nagyvárosi kisautónak szánt Fiestából pedig rendszeresen elkészítik az ST-jelzésű aszfalttépő verziót is, az úgynevezett hot hatch kategóriájú kis szörnyek rajongóinak legnagyobb örömére.

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a Ford Fiesta ST napjaink egyik legjobb vezetési élményét nyújtó járműve. Ráadásul mindezt úgy állíthatom, hogy kipróbálhattam a Magyarország útjain egyre gyakrabban (a szó szoros és átvitt értelmében is) feltűnő Mustangokat is, amelyekben több mint 400 ló dübörög, ha lenyomjuk a pedált. Míg azonban a vérbő sportverda mérsékelten alkalmas városi közlekedésre, a Fiesta ST egy csomagban hozza a kisméretű parkolóhelyekre beférő praktikumot és a pulzusgyorsító adrenalinfröccsöt, ráadásul mindezt letisztult, nem túl hivalkodó, de kellően cool formában.

Kívülről: divatos kisautó, egy kis csavarral

A laikus szemlélő nem biztos, hogy első blikkre meg fogja tudni különböztetni a Fiesta ST-t a „sima” Fiestától, pedig pár apró árulkodó jel mutatja, hogy itt bizony báránybőrbe bújt farkassal van dolga az embernek. A hatszögrácsú hűtő, a mutatós felnik, a dupla kipufogó, na meg az aprócska, vörös ST-logó jelzi, hogy nem érdemes levillogni a kis Fordot még a nagyobb kategóriát képviselő luxusautóknak sem, mert annak bizony lebőgés lesz a vége. A hátsó szélvédő fölé épített spoiler, illetve a lökhárítók agresszívabb vonalai is árulkodnak róla, hogy ennek a járgánynak a motorházában nem egy bevásárlóautó erőforrása dolgozik. Bár a számok láttán erre is gondolhatnánk, de erre mindjárt visszatérek. A Ford mérnökei egy ötletes apróságot is elrejtettek az új Fiestákban, igaz, ez elsőre nem látható. Ha azonban kinyitjuk valamelyik ajtót, azt fogjuk tapasztalni, hogy a perem mögül előpattan a műanyag élvédő, hogy ne verjük le a fényezést, ha véletlenül túl közel parkoltunk a falhoz. Ha viszont becsukjuk, az élvédő is eltűnik, hogy ne zavarjon bele a Fiesta ST sportos vonalaiba.

Belülről: nagyvárosi rallyautó

Már akkor feltűnik, hogy itt valami többről van szó, amikor az ember helyet foglal a sportos Recaro kagylóülésben. Nagyobb termetű sofőr (és utas) számára hosszú távon picit szoros lehet, de kétség sem férhet hozzá, hogy ennél jobban kevés ülés tartja az ember oldalát, különösen a nagyobb sebességgel bevett kanyarokban.

A sportosságot az alul csapott – és természetesen a vörös ST-logóval ellátott – remek fogású kormány és a fémbetétes sportpedálok fokozzák. Ha pedig életre keltjük a motort, meghallgathatjuk, mit komponáltak a Ford mérnökei. Nem újságírói túlzásról van szó, a Fiesta ST tervezése során ugyanis tényleg hangmérnökök dolgoztak rajta, hogy a beltérben hallható audioélmény kellően vérpezsdítő legyen. Nem arra kell gondolni, hogy ne értenénk egymás szavát egy kövérebb gázfröccsöt követően, hanem azt, hogy belül úgy hallani a motor hangját, hogy attól egyből egy komolyabb rallyverseny mezőnyébe képzeljük majd magunkat. Mindezt annak ellenére, hogy a Fiesta ST motorházában egy 1,5 literes és mindössze háromhengeres erőforrás dolgozik.

Micsoda?! Másfél liter és csak három henger?

Bizony, az egyik igazi mérnöki varázslat kétségtelenül a motornál keresendő, hiszen ilyen paraméterekkel eddig legfeljebb tényleg városi „szaladgálós” kisautót lehetett elképzelni. A Ford mérnökei azonban nem kevesebb mint 200 lóerőt sajtoltak ki ennyiből, megspékelve valami hajmeresztő gyorsulással. Ráadásul a Fiesta ST a fenntarthatóságra is gondol, mivel „normál” használatban, az utazósebesség elérését követően a három hengerből egyet-egyet mindig le is kapcsol, így kímélve a „vasat”, illetve a sofőr pénztárcáját.

Meg kell még emlékezni a futóműről is, ami szintén remekül sikerült mérnöki munka. A kőkemény fizikát most hagyjuk, legyen elég annyi, hogy elképesztően stabil, sportos és feszes futómű gondoskodik róla, hogy a kisautó úgy tapadjon az úttestre, mintha csak sínen menne. A gyakorlatlanabb vezetők így magabiztosabbak lehetnek, a rutinosabbak pedig akár komolyabban is próbára tehetik, a Fiesta ST őket sem fogja cserbenhagyni.

Összességében parádésan összepakolt, hamisítatlan sportgépbe ül az, aki a Ford Fiesta ST-t választja. Ez körülbelül 7-7,5 millió forintjába fog kerülni, felszereltségtől függően (a Performance csomagot vétek belőle kihagyni), ami sok pénz egy kisautóért, de figyelembe véve, amit a cikk elején a vezetési élményről írtam, ha valakinek ez számít, egy Mustang árának a feléért már hozzájuthat a sportos száguldozás öröméhez. Persze csak ésszel!